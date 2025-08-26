本港7月出口貨值增14.3%　政府﹕內地經濟增長為港出口帶來支持

政府今日（26日）公布本港7月份出入口貨物價值等對外貿易數據。上月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.3%和16.5%。



政府指出，上月商品整體出口貨值為4,463億元，按年上升14.3%。上月商品進口貨值為4,804億元，按年上升16.5%。當月錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的7.1%。

首7個月商品貿易逆差2186億元

政府又指出今年首7個月的商品整體出口貨值，按年上升12.7%。同時，商品進口貨值上升13.2%。首7個月錄得有形貿易逆差2,186億元，相等於商品進口貨值的7%。

貨櫃碼頭。（資料圖片）

7月輸台出口增91.9%

政府指出，7月輸往亞洲的整體出口貨值上升19.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升91.9%）、馬來西亞（升80.7%）、新加坡（升42.5%）、越南（升42.1%）、菲律賓（升16.5%）和中國內地（內地）（升16.1%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌42.1%）和美國（跌7.6%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升129.3%）、泰國（升33.1%）、新加坡（升28.7%）、英國（升24.8%）、日本（升22.3%）和內地（升16.3%）。另一方面，來自美國（跌8.8%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，7月商品出口表現堅挺。商品出口貨值按年進一步顯著增長14.3%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口進一步明顯增長，輸往美國和歐盟的出口則繼續下跌。

展望未來，亞洲尤其是內地經濟持續穩步增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續為香港的商品貿易表現提供支持。然而，美國高企的關稅水平及其關稅政策持續的不確定性，或會在短期內開始影響國際貿易流向。政府會繼續密切監察情況，並保持警覺。