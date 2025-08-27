華潤置地上半年淨利潤升16%　中期息每股0.2元人民幣

華潤置地(1109)發布公告，2025年上半年綜合營業額為人民幣949.2億元，按年增長19.9%。其中，開發銷售型業務營業額為人民幣743.6億元，按年增長25.8%；經營性不動產業務營業額為人民幣121.1億元，按年增長5.5%，輕資產管理業務營業額為人民幣60億元，按年增長1.1%，生態圈要素型業務營業額為人民幣24.5億元。經常性收入合計為人民幣205.6億元，按年增長2.5%，佔總營業額21.7%。

2025年上半年綜合毛利率為24.0%，按年提升1.8個百分點。其中，開發銷售型業務毛利率為15.6%，按年提升3.2個百分點；經營性不動產業務毛利率為72.9%，按年提升1.4個百分點，經營性不動產業務(不含酒店)毛利率為77.8%，按年提升0.4個百分點。

2025年上半年，公司股東應佔溢利為人民幣118.8億元，按年增長16.2%；股東應佔核心溢利(下稱「核心淨利潤」)為人民幣100億元。其中，經常性核心淨利潤達人民幣60.2億元，核心淨利潤貢獻佔比為60.2%。2025年上半年每股股東應佔溢利為人民幣1.67元；每股核心淨利潤為人民幣1.40元。董事會決議宣派2025年中期股息每股人民幣0.20元(摺合每股港幣0.219元)。

2025年上半年，集團實現物業簽約銷售額人民幣1,103.0億元，實現簽約面積412萬平方米。截至2025年6月30日，集團已銷售尚未結算的簽約額約為人民幣2,513.7億元，預計其中人民幣1,595.3億元將於2025年下半年結算。2025年上半年，集團新增土儲儲備148萬平方米。截至2025年6月30日，集團的總土地儲備約為4,895萬平方米。