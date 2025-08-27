華潤萬象低開逾1%　懶理宣派中期連特別息合共96.6港仙

華潤萬象生活（1209）公布，於截至6月底止中期股東應佔溢利為20.3億元(人民幣．下同)，按年增加7.44%，每股盈利89分；派中期息52.9分（折合58港仙）及特別息35.2分（折合38.6港仙），共88.1分（約96.6港仙）。



期內，股東應佔核心淨利潤20.11億元，按年增長15%。收益85.24億元，按年增長6.54%。

雖然宣布派發特別息，不過華潤萬象生活仍要低開1.3%，報41.06元。

深圳前海首個超大型商業綜合體項目華潤萬象前海，於周五正式開業，匯聚逾222個品牌，當中43家品牌首進深圳。（南方網）

在管建築面積4.2億平方米

集團指出於6月底，提供商業運營服務的已開業購物中心及寫字樓的數量分別為120個及27個，集團有5個已開業購物中心分租項目，及集團提供物業管理服務的在管建築面積為4.2億平方米（不包括購物中心項目）。

展望下半年，集團表示，將積極應對行業競爭加劇與居民消費內生動力不足的挑戰，全力推動「十四五」戰略規劃完美收官，實現業績穩健增長與股東價值提升。中長期而言，集團將敏銳捕捉時代發展機遇，堅定「城市品質生活服務平台」的戰略定位，堅持「2+1」一體化業務模式，錨定創建世界一流企業的目標，持續擴大主業優勢、加速培育第二增長曲線，保持企業高質量發展和股東回報的持續提升。