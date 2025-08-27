巴拿馬據報擬長和完成賣碼頭前售兩新港口營運權 禁中遠參與招標
長和（0001）正計劃出售包括位於巴拿馬運河兩端港口等海外碼頭業務營運權，早前更表示有意引入中資財團為潛在買家之一。目前巴拿馬有2個待建港口，巴拿馬運河管理局有意出售2個待建港口營運權，並希望引入更多營運商，以限制單一集團的影響力，特別是地中海航運及中遠海運集團。
《華爾街日報》引述巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）負責人Ricaurte Vásquez Morales指出，預期2個待建港口將有其他一些潛在運營商參與投標。他又指出MSC和中遠海運集團，已成為中美就現有2個運河港口控制權之爭中的重要參與者，故希望引入更多競爭。同時指出無論該交易的最終形式如何，預計新港口的招標過程將在年底前完成。
長和在今年3月初宣布，出售巴拿馬2港口等海外碼頭營運權。買家由最初由美國貝萊德及MSC所組成的財團，到7月中起，市場多次傳出國企中遠海運集團有意加入收購財團。
由於長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭在中期業績上提到，即使假設今年內達成具約束力的交易協議，因應交易複雜性，亦難以在年內完成交割，或要明年或之後才能完成交易。因此完成出售2個新港口碼頭營運權交易的時間，會早於長和完成出售碼頭營運權。
料丹麥航運商AP馬士基參與
報道引述知情人士指，丹麥航運巨頭A.P.穆勒-馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）旗下的港口子公司APM Terminals及法國貨櫃航運公司達飛海運集團（CMA CGM）預計都將提出報價。
不過，Ricaurte Vásquez Morales指，中遠海運集團將被禁止參與新港口的招標過程，因其是政府實體；又估計一旦新港口的特許經營權協議簽署，將為巴拿馬運河每年收入增加約5億美元。
中標者獲20年營運權
Ricaurte Vásquez Morales提到，將要出售的是巴拿馬運河兩岸的兩塊土地。中標者將建造港口設施，並獲得20年的運營權。位於大西洋一側Isla Telfers的港口將靠近一個也在建設中的天然氣碼頭。