巴拿馬據報擬長和完成賣碼頭前售兩新港口營運權　禁中遠參與招標

長和（0001）正計劃出售包括位於巴拿馬運河兩端港口等海外碼頭業務營運權，早前更表示有意引入中資財團為潛在買家之一。目前巴拿馬有2個待建港口，巴拿馬運河管理局有意出售2個待建港口營運權，並希望引入更多營運商，以限制單一集團的影響力，特別是地中海航運及中遠海運集團。



《華爾街日報》引述巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）負責人Ricaurte Vásquez Morales指出，預期2個待建港口將有其他一些潛在運營商參與投標。他又指出MSC和中遠海運集團，已成為中美就現有2個運河港口控制權之爭中的重要參與者，故希望引入更多競爭。同時指出無論該交易的最終形式如何，預計新港口的招標過程將在年底前完成。

長和在今年3月初宣布，出售巴拿馬2港口等海外碼頭營運權。買家由最初由美國貝萊德及MSC所組成的財團，到7月中起，市場多次傳出國企中遠海運集團有意加入收購財團。

由於長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭在中期業績上提到，即使假設今年內達成具約束力的交易協議，因應交易複雜性，亦難以在年內完成交割，或要明年或之後才能完成交易。因此完成出售2個新港口碼頭營運權交易的時間，會早於長和完成出售碼頭營運權。

料丹麥航運商AP馬士基參與

報道引述知情人士指，丹麥航運巨頭A.P.穆勒-馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）旗下的港口子公司APM Terminals及法國貨櫃航運公司達飛海運集團（CMA CGM）預計都將提出報價。

不過，Ricaurte Vásquez Morales指，中遠海運集團將被禁止參與新港口的招標過程，因其是政府實體；又估計一旦新港口的特許經營權協議簽署，將為巴拿馬運河每年收入增加約5億美元。

巴拿馬運河：Monrovia NSU CHALLENGER bulk carrier transits the expanded canal through Cocoli Locks at the Panama Canal, on the outskirts of Panama City, Panama April 19, 2023. （Reuters）

中標者獲20年營運權

Ricaurte Vásquez Morales提到，將要出售的是巴拿馬運河兩岸的兩塊土地。中標者將建造港口設施，並獲得20年的運營權。位於大西洋一側Isla Telfers的港口將靠近一個也在建設中的天然氣碼頭。