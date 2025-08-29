新田科技城|香港科技園構建20公頃創科園區 CBRE任顧問提業界意見

政府致力發展北部都會區，去年施政報告提及撥出約20公頃土地予香港科技園公司（簡稱科技園公司）發展為科技園區，科技園公司亦委任國際顧問公司世邦魏理仕（簡稱CBRE）為項目的商業、營運及投資模式首席顧問，並積極向不同市場持份者收集發展意見。項目正在規劃階段，《香港01》最近邀請兩位項目負責人接受訪問，分享新園區項目的最新進展。



根據政府規劃文件，新田科技城連同落馬洲河套區共提供600多公頃土地，約一半（約300公頃）將用作創科用地，提供約7,500萬呎的總樓面面積，相當於17個香港科學園的規模。其中，政府將約 20 公頃用地交由科技園公司發展及營運，目標將之打造成初創公司、大型及先進創新企業的啟動平台。

新園區設施助本地科研試生產

香港科技園公司首席幕僚長吳子慧指出，在約 20公頃的新創科用地中，其中佔地2.5公頃的土地為第一期發展項目，以滿足業界對創科空間的殷切需求，協助企業將創新意念轉化為產品。「目前科學園缺乏小規模生產空間，只專注於研發和初步的成果轉化，而新田科技城正好填補這個空白，提供中型的廠房和試產設施，幫助本地科研界在香港進行試驗生產。」

她解釋，新園區將建構創科產業鏈，把研發、零件供應、生產設備、軟硬體整合、產品測試認證、包裝物流等各個環節匯聚在一起，涵蓋人工智能、大數據、生命健康科技、新能源、微電子、樂齡科技、先進製造等領域。「以製作病毒檢測套件的初創企業為例，它們可以在園區附近獲取原材料、生產製造、實驗室測試與認證以及物流配送等支援，大幅縮短產品從研發到上市的時間。」

至於地理優勢，她表示，由於新園區鄰近深圳皇崗及福田，企業在香港完成試產或產品原型(prototype)後，可輕易對接深圳等內地城市開展大規模生產及產品出口，同時將知識產權留在香港，為日後進軍國際市場做好準備。目前，科技園公司已與合作夥伴接洽，探討建立所需的 GMP 生產設施和人工智能超算中心等，以支援從生產到「人工智能+」 (簡稱AI+)應用的產業發展。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，香港科技園新田科技城園區將成為香港探索公私營合作創新模式的試點，透過引入私營夥伴共同開發及營運，可望為政府與企業創造雙贏。

推動私營參與打造跨境創新樞紐

世邦魏理仕（CBRE）香港估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，該公司受委為項目商業、營運及投資模式的首席顧問，透過「參與意向」（Interest to Participate, ITP）主動接觸潛在投資者，並就財務模型、土地條款及市場推廣向科技園公司提交優化建議。「新園區是香港探索公私營合作創新模式的試點。透過引入私營夥伴共同開發、投資及營運，可望為政府與企業創造雙贏。」

她舉例，香港對「AI+」及生物醫藥研發需求殷切，本地製藥企業若持有香港專利並標示「香港製造」的藥物，其售價可高於內地開發產品，形成競爭優勢。若科技園公司為進駐公司提供相關平台，既可提升園區價值，亦能吸引高增值產業進駐。

市場關注北都配套與長遠規劃

政府預計新田科技城可容納14.7萬人口，創造超過16.5萬個就業職位，其中超過 12 萬屬創科崗位。投資者因此關注園區的實際需求與租金水平，憂慮若北部都會區寫字樓租金遠低於市區，投資收益或未如理想。她建議，科技園公司應先善用白石角科學園現有逾 2,400 家創科企業的基礎，扶持具潛力企業北移，同時與私營發展商合作，以規模經濟壓低建築成本，兼顧發展與收益。

目前政府尚未公布完整的城市發展藍圖，鄭亥延建議，政府應允許在創科專區預留員工宿舍，以支援人才與家庭需要。

不過，目前政府尚未公布完整的城市發展藍圖，部分投資者憂慮住屋供應或追不上職位增長，導致人流不足、子女教育和居住配套匱乏等問題，出現「職住失衡」風險。鄭建議，政府應允許在創科專區預留員工宿舍，並逐步增建住宅單位，同時配套一體化交通、教育、零售及醫療設施，以支援人才與家庭需要。

她補充，新加坡裕廊集團（JTC）的產業園、上海張江高科技園區等成功案例，均由政府或半官方機構以低價供地、企業自建先進設施並積極全球招商，形成高效率的公私營合作模式，香港可借鏡有關經驗，加強向海內外資本推廣新田科技城與香港科學園。同時，政府應考慮提供財務上的誘因，並公布清晰的五至十年發展路線圖與時間表，為投資者提供股權投資、聯營開發及租賃經營等多元選項，增強政策確定性與市場信心。