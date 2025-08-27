美團ADR美股盤前急挫逾9%　次季經調整溢利大瀉近九成

美團（3690）季績失色，ADR美股盤急跌逾9%！該公司今日﹙27日﹚港股收市後公佈截至6月底季度業績，期內經調整溢利錄得14.9億元人民幣（下同），按年減少89%，遜於98.5億元的市場預期。集團總收入918.4億元，按年增11.7%，較936.9億元的市場預期為低。



受非理性競爭影響 核心本地業務經營溢利挫近八成

在公司核心本地商業業務中，分部收入按年增長7.7%至653億元。公司明言，受本季度開始的非理性競爭影響，經營溢利由152億元，按年下降75.6%至37億元。經營利潤率則由25.1%，下降19.4個百分點至5.7%。

公司解釋稱，經營溢利及經營利潤率的減少主要由於毛利率下降，以及由於為在激烈的競爭中提升用戶黏性並鞏固市場地位而不斷調整業務策略導致交易用戶激勵和推廣及廣告開支增加。

截至2025年6月30日，公司持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為1,017億元和694億元。

新業務分部收入按年增長22.8%至265億元，分部經營虧損擴大43.1%至19億元，經營虧損率環比改善3.1個百分點至7.1%。第二季度，公司同時加快了Keeta的海外擴張步伐。