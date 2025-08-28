Bitcoin Asia｜專家拆解特朗普「陽謀」　料穩定幣促貨幣自由競爭

香港作為亞洲領先的金融中心，再有加密資產盛事舉行，「Bitcoin Asia 2025」於今、明兩日（8月28日、29日）在會展中心舉辦。隨著全球對虛擬資產監管框架的日益明確，亞洲地區正積極探索其在穩定幣發展中的獨特優勢與機遇。



Jeff wen 表示，美國《天才法案》激勵全球力量為美元拓展使用場景，這是一種戰略性的開放。

HAYEK TECHNOLOGY 聯合創始人兼首席業務官Jeff wen 在論壇有關環節上表示，縱觀人類貨幣史，從未有一種貨幣像穩定幣這樣，既未剝奪國家的鑄幣權，又實現了貨幣的自由競爭。以美國的《天才法案》（Genius Act）為例，「它釋出的就是讓全世界幫美元到海外去打仗，是特朗普一個陽謀。等於是全世界都是他的傭兵，在幫他推廣美元場景」，是激勵全球力量為美元拓展使用場景，這是一種戰略性的開放。

Jeff wen又表示，其中，台灣半導體產業地位突出，全球半導體年產值約7000億美元，台灣佔比近44%。基於如此龐大的美元貿易和製造場景，台灣有機會依靠《天才法案》，發行服務於半導體產業的專用美元穩定幣。

加密貨幣投資者Qinba Frank預期，香港將不僅發展港幣穩定幣，未來也有望成為離岸人民幣穩定幣的重要發行地。

穩定幣成功的關鍵在於應用場景

Jeff wen指出，穩定幣成功的關鍵在於應用場景。只要具備千億美元規模的產業基礎，不論是中國台灣、中國香港或中國大陸，都有能力發行以美元或人民幣為支撐的穩定幣。

另外，加密貨幣投資者Qinba Frank預期，香港將不僅發展港幣穩定幣，未來也有望成為離岸人民幣穩定幣的重要發行地，藉由其轉口貿易優勢，在貿易場景中扮演關鍵角色。

對於穩定幣的未來應用場景，他指出，其作為鏈上與鏈下金融實體之間的安全通道和「基礎設施，將加速「真實世界資產上鏈」（RWA）的進程。RWA的發展將遵循標準化金融商品的順序，從最標準化的美元、黃金，逐步擴展到美債、國債、公司債，乃至於股票。