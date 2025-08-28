高盛︰維持英偉達「買入」評級　12個月目標價200美元

高盛在最新報告中表示，英偉達(NVDA.US)最新財報和下一季度指引雖然穩健且基本符合華爾街預期，但可能仍難以滿足市場此前高漲的期待，或導致其股價在短期內面臨下行壓力。

高盛分析師認為，市場已經很大程度上消化了其新一代Blackwell架構晶片帶來的增長潛力。不過，高盛依然維持對英偉達的「買入」評級，並給出了200美元的12個月目標價。該目標價基於對公司5.75美元的標準化每股收益和35倍市盈率（P/E）的估算。報告也指出了投資者需要警惕的四項關鍵下行風險：AI基建支出放緩、競爭加劇導致份額流失、競爭導致利潤率受損以及供應鏈限制。

Q2營收467.43億美元 按年增56%

財報顯示，截至2025年7月27日的半年，英偉達營收為908億美元，較上年同期的560.84億美元增長61.9%。淨利潤為452億美元，較上年同期的314.8億美元增長43.58%。

截至2025年7月27日的第二季度營收為467.43億美元，較上年同期的300億美元按年增56%，較上一季度的440.62億美元增長6%。

淨利潤為264.22億美元，按年增長59%，按月增長41%。

第二季度，未向中國銷售任何H20晶片。