證監會譴責德銀兼罰款2380萬元　涉錯誤分配產品風險評級等問題

證監會對德銀作出譴責並處以罰款2,380萬元，原因是該公司違反多項監管規定，包括向客戶多收管理費，錯誤地分配產品風險評級，及沒有在若干研究報告中披露投資銀行業務關係。



證監會的紀律行動源自多項針對DB在2020年12月至2023年12月作出的自行匯報而展開的調查。

證監會的調查發現，在2015年11月至2023年11月期間的不同時段：德銀因其流程存在漏洞及在執行上有所失誤，故沒有對39個全權委託投資組合管理帳戶採用與客戶協定的經折減管理費率，以致這些帳戶被多收管理費；德銀因採用「固定」利率而對392項浮動利率債務工具作出錯誤估值，繼而影響客戶帳戶的投資組合估值，以致92名客戶被多收託管費及管理費，原因是這些費用是基於投資組合的估值而計算的；及由於外部供應商疏忽，加上DB沒有設立適當的監控措施以確保外部供應商及時更新基金價格，故德銀在發給233名客戶的月結單中，高估或低估了16隻私募股權基金及三隻房地產基金的價值，以致32名客戶被多收託管費，原因是該費用是基於有關基金的估值而計算的。

德銀因上述問題而合共向客戶多收約3,900萬元的費用。

證監會亦發現，德銀在2014年9月至2021年9月期間發布的261份個股公司報告及1,590份行業報告中，沒有披露其與多家香港上市公司的投資銀行業務關係，原因是其研究披露系統沒有將若干投資銀行服務的委託納入考量。

證監會進一步發現，德銀在2012年8月至2020年12月期間，錯誤地對40隻交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱ETF）分配較低的產品風險評級，令93名客戶及265宗交易受到影響。在對40隻ETF應用了正確的產品風險評級後，十宗交易被識別到有風險錯配的情況，當中的產品風險水平高於客戶的風險承受水平。