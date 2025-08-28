AEON中期蝕多27%　港虧損擴大12%　受累港人北上、內地電商南下

AEON永旺（0984）公布今年上半年中期業績，AEON期內虧損擴大27%至2.17億元，上年同期蝕1.71億元，收入按年跌3%至39.31億元，每股虧損0.8361元，不派中期息。



期內，香港業務收入跌6%至17.8億元，虧損擴大12%至1.6億元。內地業務收入跌0.4%至21.5億元，虧損擴大79%至6,610萬元。

AEON表示，利率高企、房地產市場跌勢持續以及中美貿易戰的影響，內地及香港兩地的消費者信心仍然低迷，壓制零售市場整體表現。港人北上及外遊熱潮未減、中國內地電商平臺加速進入香港市場、訪港旅客消費模式變化等多重結構性因素亦持續影響香港零售業表現，對集團的香港業務帶來挑戰。為應對市場挑戰，集團積極與業主商討以減低店鋪租務成本，優化人力資源配置。

AEON提到，下半年至少開設3間「ものもの」（Mono Mono）及1間DAISO Japan店鋪，以鞏固香港零售網絡的競爭優勢。（AEON Stores Hong Kong Facebook）

下半年至少開多4間店

AEON續指，為迎合港人「北上」消費熱潮，於期內新開設5間獨立超市，包括深圳龍崗仁恆店、佛山萬象匯店、廣州恆寶店、廣州領展店和廣州城光薈店。另AEON提到，期內關閉深圳寶安店以及完成廣州天河店續約，以調整店鋪網絡佈局，提升整體效益。

AEON展望，將會物色更多合適的卡通智識產權（IP）品牌進行合作銷售，並優化產品組合，並且增加從日本、東南亞等地區直接進口的商品。AEON提到，下半年至少開設3間「ものもの」（Mono Mono）及1間DAISO Japan店鋪，以鞏固香港零售網絡的競爭優勢。