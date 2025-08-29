佐丹奴中期賺1.21億　收入升1.6%　派中期息7.5仙

佐丹奴國際（0709）公布截至6月底止中期業績，上半年股東應佔淨溢利升0.8%至1.21億港元，收入增長1.6%。中期股息為每股7.5仙，上年同期派8仙。集團淨現金結餘達7.22億港元，財務狀況保持穩健。



上半年，集團整體毛利率下降3.3個百分點至55.6%，主要受到線上和批發業務銷售佔比提升、清理陳舊存貨以及商品成本上升的影響。儘管如此，集團通過優化銷售渠道和產品組合，維持了穩定的盈利能力。

其中單計佐丹奴品牌業務，銷售收入增長3.8%。

電子商務與區域市場表現

集團的整體電子商務業務按年增長26.1%，第二季度更增長至32.3%。而大中華區收入增長9.5%；海灣阿拉伯國家合作委員會市場錄得1.7%的增長；東南亞的電子商務業務實現了4.8%的增長。

集團在香港及澳門的銷售於第二季度實現2.2%的增長，扭轉第一季度6.5%的跌勢，表現優於整體服裝零售業。增長主要受惠於新推出的「Minions」聯乘系列，成功吸引本地及年輕客群。

未來策略展望集團表示，2025年是其「超越界限」五年策略的業務重整關鍵年。下半年，集團將聚焦四大策略方向，包括重振品牌組合、加強數位先導策略、贏在大中華以及推進「One Giordano」策略。