銀色債券 | 新一批銀債將出爐　發行額最多550億　保證息率3.85厘

港府今日﹙29日﹚午後舉行記者會，公布發行第10批銀色債券﹙「銀債」﹚安排。據公布，新一批銀色債券，其目標發行額為500億元，會視乎認購反應酌情將目標發行額上調至最多550億元。另外保證息率為3.85厘，較上一批銀債4厘保底息略低。一如之前，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛鈎，而每人最多獲配100萬元銀債。另外，認購期為9月15日﹙一﹚至9月29日﹙一﹚下午兩點，發行日為10月10日。



記者會由財經事務及庫務局局長許正宇主持，金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長（項目推展及策略）馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行（香港）的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀色債券委任上述兩間銀行為聯席安排行。

據公布，一如早前安排，銀債每六個月派息，息率以浮息﹙與通脹掛鈎部分﹚又或定息﹙3.85%﹚較高者為準。配發機制上，將按循環機制配發，每位合資格投資者﹙於1966年或之前出生港人﹚最多可獲配發100手。

許正宇指出，銀債為穩健靈活的投資選項，受銀髮族支持。他又稱，在基礎建設債券計劃下的零售部分發行最新一批銀色債券，集資所得撥入基本工程資金，為合資格項目做融資。

至今第10批 「保底利息」曾高見5厘

銀債，全名為「銀色債券」，是一款由香港政府所發行的零售債券，專為60歲或以上香港居民（又稱「銀髮族」）而設。

是次為政府自2016年以來發行的第10批銀債。按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至本月底。過去五年發行的銀色債券，提供「保底利息」介乎3.5至5厘。

自銀債面世以來，年期都為3年期，最低入場費1萬元，近幾年則設有配發上限，每人最多獲配100萬元銀債，供年滿60歲人士認購。銀債不設二手市場，投資者如有需要可隨時原價售回政府。