銀色債券2025 | 申請日期/資格+發行額最多550億　保證息率3.85厘

港府在8月29日午後舉行記者會，公布發行第10批銀色債券「銀債」2025安排。據公布，新一批銀色債券，其目標發行額為500億元，會視乎認購反應酌情將目標發行額上調至最多550億元。另外保證息率為3.85厘，較上一批銀債4厘保底息略低。一如之前，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛鈎，而每人最多獲配100萬元銀債。另外，認購期為9月15日(一)至9月29日(一)下午兩點，發行日為10月10日。



記者會由財經事務及庫務局局長許正宇主持，金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長（項目推展及策略）馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行（香港）的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀色債券委任上述兩間銀行為聯席安排行。

銀色債券2025｜申請及發行日期

申請日期：2025年9月15日(星期一)至9月29日(星期一)下午2點

公佈認購和分配結果：2025年10月8日

正式發行：2025年10月10日

銀色債券2025｜申請資格

供年滿60歲人士認購，於1966年或之前出生並持有有效香港身份證的市民。銀色債券是政府為銀髮族而設的債券，每手1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。每人只可以申請一次，重複申請均不受理。

銀色債券2025｜配發機制

自銀債面世以來，年期都為3年期，最低入場費1萬元，近幾年則設有配發上限，每人最多獲配100萬元銀債。銀債不設二手市場，投資者如有需要可隨時原價售回政府。而若認購超過500億，但低於550億元，則會酌情增發以滿足所有申請。而若認購超過550億元，則會以循環方法配發。

銀色債券2025｜保證息率3.85厘

據公布，一如早前安排，銀債每六個月派息，息率以浮息(與通脹掛鈎部分)又或定息(3.85%)較高者為準。每位合資格投資者(於1966年或之前出生港人)最多可獲配發100手。按循環機制配發，每位投資者最多可獲配發100手。

許正宇指出，銀債為穩健靈活的投資選項，受銀髮族支持。他又稱，在基礎建設債券計劃下的零售部分發行最新一批銀色債券，集資所得撥入基本工程資金，為合資格項目做融資。

至今第10批 「保底利息」曾高見5厘

銀債，全名為「銀色債券」，是一款由香港政府所發行的零售債券，專為60歲或以上香港居民（又稱「銀髮族」）而設。

是次為政府自2016年以來發行的第10批銀債。按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至本月底。過去五年發行的銀色債券，提供「保底利息」介乎3.5至5厘。