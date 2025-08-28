Bitcoin Asia｜業界︰港獲內地視為虛擬資產試點　監管方具開放性

香港作為亞洲領先的金融中心，再有加密資產盛事舉行，「Bitcoin Asia 2025」於今、明兩日（8月28日、29日）在會展中心舉辦。



是次盛事是由媒體集團BTC Inc.主辦，該集團行政總裁David Bailey也是美國總統特朗普的加密貨幣顧問，他成立了一間比特幣投資公司Nakamoto Holdings。該公司亞洲區總裁Kevin Zhang認為，中國將香港視為虛擬資產的試點，這正是香港能夠快速發展的原因。

談及香港的監管環境，Kevin Zhang指出，香港的監管機構一直具備前瞻性和開放性，不限於加密貨幣，而是涵蓋金融的各個方面。對比新加坡，香港仍是領先者，雖然曾有部分人才離開香港，但目前已見人才逐步回流，今次大會選擇在香港舉辦也印證了香港金融地位。

雖然Bitcoin已確立其「數位黃金」的地位，但其作為支付工具仍需時發展。（Reuters）

Bitcoin作為支付工具的可能性有望增加

Nakamoto營運總監Amanda Fabiano補充，特朗普政府對Bitcoin等虛擬資產持友好態度，特別是《天才法案》的通過，促使其他國家效仿其在Bitcoin監管上的調整。該法案的真正目的在於提供「監管清晰度」，將推動更多創新產品進入市場，目前傳統金融巨頭如滙豐和瑞銀也積極探索如何整合Bitcoin和Web3技術，顯示出Web2和Web3逐步融合，不再是「非此即彼」的選擇。

雖然Bitcoin已確立其「數位黃金」的地位，但其作為支付工具仍需時發展。Kevin Zhang表示，透過支持新創公司和開發更易於使用的工具，以及隨著普及率提高，使其價格波動性降低，Bitcoin作為支付工具的可能性有望增加。