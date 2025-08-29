銀色債券｜許正宇：保底息較定存高　本財年不再發行其他零售債

香港政府公布第十批銀色債券發行細節，新一批銀色債券，其目標發行額為500億元，會視乎認購反應酌情將目標發行額上調至最多550億元。另外保證息率為3.85厘，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛鈎，而每人最多獲配100萬元銀債。

財庫局局長許正宇表示，是次銀債息率安排考慮了市場利率因素，相對現時坊間定存產品，12個月港元定存息約2厘，具有吸引力。

本財年不再發行其他零售債

許正宇補充，今批銀色債券是基礎建設債券計劃下的零售部分，所得資金將撥入基本工程儲備基金，惠及民生。此外，政府25/26年度只會發行今次銀色債券，而不會發行其他零售債券，是次銀債潛在參與人數250萬人左右，按年增加2.8%。

金管局副總裁陳維民表示，財政預算案在本財年預計發債1500億，目前機構債已發行610億元，今次發零售債最多可達550億元，剩餘額度可能會再發行機構債。

他指出，6月發行的機構債有9倍超額需求，吸引超過30個國家的投資者，證明機構債有龐大需求，以此強化香港債市的發展，而1500億元總體發債有三分一屬零售債，比例已頗高。

滙豐料2027年美國息率降至3厘

滙豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，市場估美國今年9月、12月、明年3月各減息25個基點，共75基點，隨後維持減息趨勢，到2027年美國息率或降至3厘左右，故今次3.85厘保底息水平絕對吸引。

中銀籲合資格人士可認購30手

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，超額認購機會大，以往都有捧場客，預計超過700億元認購金額、30萬人認購，有機會破紀錄，建議合資格人士可認購30手。