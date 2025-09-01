順豐同城2025上半年各業務均高質增長 收入破百億 淨利潤增長139%

順豐同城（9699.HK）近日公佈2025年上半年業績，在「高質量健康增長」的經營方針下，各業務線收入實現高質增長，令集團上半年總收入增長48.8%至人民幣102.36億元。集團展望下半年，將繼續擁抱流量多元化、餐飲外賣和即時零售滲透率持續提升，並加大對無人配送和AI等技術革新的投入，實現「讓更多人享受零距離美好生活」的使命。



亮眼成績表源於三大原因

2025年上半年，順豐同城的業績令人驚喜，總收入由2024年同期的人民幣68.79億元，增長48.8%至人民幣102.36億元。其中，同城配送服務的收入從2024年上半年的人民幣40.38億元增長43.1%至2025年上半年的人民幣57.79億元，而最後一公里服務的收入從2024年上半年的人民幣28.41億元，增長56.9%至2025年上半年的人民幣44.57億元。集團淨利潤同比增長139%，超過2024年全年水準。

集團表示，業績表現亮眼，一方面是餐飲外賣及即時零售行業快速增長，帶動即時配送需求增加，特別在報告期間，同城配送服務訂單量同比增長超50%，帶動收入規模快速提升。其次是業務結構優化，優質客戶對收入貢獻增加，再加上科技和精益管理推動運營底盤提質增效，網絡規模經濟效益擴大，令盈利持續釋放。

商戶及消費者規模擴大 積極探索拓展業務場景

同城配送業務方面，集團持續深化全場景服務能力。截至2025年6月30日止十二個月，平臺上的年活躍商家規模達85萬，按年增長55%；年活躍消費者規模達2,477萬人。強勁的用戶增長帶動各品類配送需求，其中茶飲配送收入按年增長105%。而非餐場景的收入亦保持增長趨勢，其上半年收入同比增長28.6%至人民幣2,142.0百萬元。商超便利、醫藥、母嬰等品類均取得高雙位數增長。

順豐同城一直洞察消費者需求，積極拓展高品質即時配送服務。集團通過一對一「獨享專送」服務精準觸達消費者對於高價值、高時效及高安全性要求物品的配送需求。集團通過管道合作，增加對同城快遞用戶的觸達，消費者可以在下單介面自主選擇「小時達」服務，滿足消費者對同城快遞的提速需求。此外，集團亦基於消費者需求深入滲透下沉市場，上半年下沉市場面向消費者的同城配送收入快速提升；並拓展如衣物洗護、行李寄遞、漢服租賃等細分配送場景。

集團強調，憑藉極具靈活度和彈性的配送網絡，能有效應對訂單高峰、節假日和惡劣天氣下的履約需求，期內時效達成率約為95%，3公里以內訂單的平均配送時長為23分鐘，服務質量保持穩定。作為同城物流網絡的彈性運力補充，集團的最後一公里配送業務持續增長，收入按年提升56.9%至44.57億元。業務增長主要得益於與主要客戶在末端網絡的融通和業務協同，有效支持電商派件及退貨件的上門攬收等需求。2025年上半年，攬收環節支持服務訂單量同比增長超150%。

人力、科技雙雙提升

騎手是集團最核心的合作夥伴之一。截至2025年6月30日止十二個月，平臺年活躍騎手進一步擴大至約114萬名。受惠於訂單規模增長及運營效率優化，今年6月份的騎手人效較去年同期提升38%，帶動騎手收入持續改善。其中，中高收入水準騎手數目按年增加65%，月均收入破萬元的騎手數目更按年增加107%。同時，集團持續完善騎手權益保障，期內安全事故率按年下降11%。

至於技術是提升效率和改善成本的關鍵，集團積極推進AI大模型能力的多場景應用，在騎手管理、智慧客服、商戶運營等方面均推出自研AI智慧體工具。此外，無人配送技術的商業化應用亦不斷探索，累計超過300台無人車投入日常運營，覆蓋全國60多個城市，月均活躍行程約2萬趟，致力打造「騎手+無人配送」的高效網絡。

展望未來，順豐同城表示將堅持「高質量健康增長」的經營目標，把握即時零售滲透率持續提升的市場機遇，堅定不移地持續做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡。集團將繼續加大對無人配送和AI等技術革新的投入，為新消費的繁榮發展保駕護航。

（資料及相片由公司提供）