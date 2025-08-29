Bitcoin Asia｜特朗普次子︰父親擁抱「數位革命」　是金融的未來

「Bitcoin Asia 2025」於今日﹙29日﹚第二日在在會展中心舉辦，美國總統特朗普次子、特朗普集團（Trump Organization）執行副總裁艾力‧特朗普（Eric Trump）出席對談環節，成為焦點。

稱仍未觸碰加密貨幣的表面

作為加密貨幣的擁護者，艾力‧特朗普認為，我們仍身處比特幣在內的加密貨幣發展初期，「連其表面仍未觸碰到，仍不知會變成點。」

他指出，大型金融機構開始提供加密貨幣保管服務，交易所亦變得更友善，令加密貨幣正變得越來越容易讓一般人接觸到，「有主權基金相信它、有大家族相信它、有最大的銀行相信它，我曾經遇過一位大國舵手，他告訴我，他們供應能源用來挖掘比特幣，電力規模相當於在冬天的時候拿來供應一個大城市，因為他們對這個資產的信心很大。」

談及實際用途，艾力‧特朗普指出目前金融系統十分過時，例如星期五下午4點多才匯款，已無法在下周一前匯到，「這不應該是現代世界的樣子、金融必須是全天候、每週七天運作的。這才是人們的期待。而我們每天都在改變這一切。」

艾力‧特朗普指出，其父親特朗普真心相信數位資產。 （Reuters）

特朗普擁抱「數位革命」

艾力‧特朗普指出，其父親特朗普真心相信數位資產，明白這是金融業的未來，因此上任後便把美國的發展軌跡改變，擁抱了數位革命，「我們瞬間從零衝到一百，在數位資產方面的進展，在他的總統任期內，在過去七個月做的事，可能比過去十年還要多。事實上，全世界都在跟隨著、仰賴著美國提供路線圖。」

他又指，美國與中國在加密貨幣領域領先，而中東的努力亦備受肯定，「中東地區確實非常接受加密貨幣，正持續不斷地前進。」

籲「合埋眼買」比特幣

另外，他又「力Sell」比特幣，解釋指全世界只有2,100萬枚比特幣，是全世界唯一不會被增發的商品，「這正是它強大的原因！」

比特幣已位於歷史高位，但艾力‧特朗普仍呼籲現在就要「合埋眼買」，「波動性是你的好朋友，現在閉上眼睛就買，持有五年，然後你表現得非常好，這個過程真的非常有趣。」