銀色債券｜滙豐︰續提供一系列手續費豁免優惠

政府公布新一批銀色債券發售詳情，目標發行額為500億元，最多可加碼至550億元。

如上次一樣，今批每手1萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證息率3.85厘。

滙豐︰在資產價值及穩定性上均具備吸引力

滙豐為香港特別行政區政府第十批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。

該行指出，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓表示：「銀色債券為一項可靠和穩健的投資選擇，為追求安心及穩定回報的銀髮投資者而設。隨著美國減息趨勢愈趨明朗，對於尋求長期穩定收益的投資者而言，本次債券發行在資產價值及穩定性上均具備吸引力。」

至今第10批 「保底利息」曾高見5厘

銀債，全名為「銀色債券」，是一款由香港政府所發行的零售債券，專為60歲或以上香港居民（又稱「銀髮族」）而設。

是次為政府自2016年以來發行的第10批銀債。按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至本月底。過去五年發行的銀色債券，提供「保底利息」介乎3.5至5厘。

銀色債券2025｜申請資格

供年滿60歲人士認購。銀債不設二手市場，投資者如有需要可隨時原價售回政府。

銀色債券2024｜配發機制

自銀債面世以來，年期都為3年期，最低入場費1萬元，近幾年則設有配發上限，每人最多獲配100萬元銀債。

銀色債券2025｜申請及發行日期

申請日期：2025年9月15日(星期一)至9月29日(星期一)下午2點

正式發行：2025年10月10日