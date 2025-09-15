銀色債券2025｜申請資格/日期＋14大銀行認購優惠！保底息3.85厘

政府公布新一批銀色債券2025發售詳情，目標發行額為500億元，最多可加碼至550億元。如上次一樣，今批每手1萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證息率3.85厘。

銀色債券2025發行時間表

銀色債券2025｜申請及發行日期

申請日期：2025年9月15日(星期一)至9月29日(星期一)下午2點

公佈認購和分配結果：2025年10月8日

正式發行：2025年10月10日

銀色債券2025｜申請資格

供年滿60歲人士認購，於1966年或之前出生並持有有效香港身份證的市民。銀色債券是政府為銀髮族而設的債券，每手1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。每人只可以申請一次，重複申請均不受理。

銀色債券2024｜配發機制

自銀債面世以來，年期都為3年期，最低入場費1萬元，近幾年則設有配發上限，每人最多獲配100萬元銀債。銀債不設二手市場，投資者如有需要可隨時原價售回政府。而若認購超過500億，但低於550億元，則會酌情增發以滿足所有申請。而若認購超過550億元，則會以循環方法配發。

銀色債券2025｜保證息率3.85厘

每手1萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證息率3.85厘。

銀色債券2025｜銀行認購優惠

滙豐︰在資產價值及穩定性上均具備吸引力

滙豐為香港特別行政區政府第十批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。

該行指出，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓表示：「銀色債券為一項可靠和穩健的投資選擇，為追求安心及穩定回報的銀髮投資者而設。隨著美國減息趨勢愈趨明朗，對於尋求長期穩定收益的投資者而言，本次債券發行在資產價值及穩定性上均具備吸引力。」

渣打香港︰保底息率達3.85厘 對銀髮族具一定吸引力

另外，渣打香港表示，將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示﹕「市場預期美國聯儲局9月很大機會恢復減息，港元現金收益率或面臨下行壓力，目前可趁減息周期重啟前，透過優質債券鎖定高收益率。新一批銀色債券保底息率達3.85厘，對銀髮族具一定吸引力，預計是次認購反應熱烈。銀債既可為長者提供低風險、具穩定回報的投資選項，同時可助銀行業界開發銀髮市場，促進銀髮經濟的發展。」

信銀國際︰推出「七免」優惠

中信銀行(國際)宣布，就新一批銀色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

工銀亞洲︰料銀債認購反應正面

工銀亞洲指，全力支持香港特區政府發行新一批銀色債券，特別推出7大費用豁免優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費、存入費、託管費、轉入費及轉出費，讓更多銀齡族受惠於銀色債券的穩定投資回報。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，政府即將發行新一批銀色債券，保證息率達3.85厘，較現時普遍港元定期存款利率為高；加上近期市場對美國聯儲局將於9月減息的預期升溫，有機會影響未來本地息口走向。因此，雖然今批銀債的保證回報略低於去年，但考慮到現時定期利率水平及未來息口走向的不確定性，對於追求穩健收息一族而言，此保證息率仍具備吸引力。

恒生︰具有一定吸引力

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示:「市場預期美國聯儲局很大機會在 9 月減息,現時客戶可透過優質債券鎖定較高收益率。新一批三年期的銀色債券提供 3.85 厘保證息率,對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力。」

恒生為認購銀色債券客戶提供的費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費及債券轉出費。

至今第10批 「保底利息」曾高見5厘

銀債，全名為「銀色債券」，是一款由香港政府所發行的零售債券，專為60歲或以上香港居民（又稱「銀髮族」）而設。

是次為政府自2016年以來發行的第10批銀債。按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至本月底。過去五年發行的銀色債券，提供「保底利息」介乎3.5至5厘。