中銀香港半年多賺10.5%　管理層︰整體資產質量相對可控

中銀香港（2388）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利按年上升10.5%至221.52億元，第二次中期息每股0.29元，上半年合共派息0.58元，按年增長近2%。



期內，該行錄得提取減值前淨經營收入400.22億元，按年增長13.3%，其中，淨利息收入為250.63億港元，按年下跌3.5%；若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入則為289.29億港元，按年上升0.4%；淨息差為1.54%，按年下降7個基點，主要由於市場利率低於去年同期，令資產收益率下降。

中銀香港指，零售消費市場復甦仍需時日，整體資產質量相對可控。

減值撥備增近六成 主因樓市疲弱及經濟不穩

貸款及其他賬項減值準備淨撥備為32.64 億元，按年增加57.9%，較去年底亦增加13.4%。該行指主要是今年上半年貸款增長，以及商業房地產仍然疲弱；加上全球貿易局勢令宏觀前景不確定性增加，更新預期信用損失模型參數，對受影響客戶作審慎增提撥備。

在房地產企業貸款方面，該行客戶房地產相關貸款合計3,297億元，較去年年底跌1.9%；佔集團客戶貸款19.3%，較去年底跌0.7百分點。貸款分佈方面，香港佔75.0%、中國內地佔16.4%、東南亞佔3.8%，其他地區則佔4.8%。中銀香港副總裁兼風險總監徐海峰補充，本港住宅市場呈現回穩跡象，但零售消費市場復甦仍需時日，整體資產質量相對可控。

下半年展望：挑戰與機遇並存

中銀香港副董事長兼總裁孫煜對下半年展望表示，全球政治經濟格局面臨深刻重構，環球經貿前景存在不確定性；主要經濟體降息步伐未明，港元利率波動較大；銀行業面臨增長動能轉換及風險管理的雙重挑戰。

然而，機遇亦不容忽視。孫煜指出，香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位持續提升，發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特作用。同時，人工智能等前沿技術推動金融服務革新，特區政府推進數碼資產在港發展及應用。此外，中國內地對全面深化改革作出重大決策部署，為宏觀經濟持續注入新動能。