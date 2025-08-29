比亞迪中期盈利增14%　每手買賣單位由500股降至100股

比亞迪股份(1211)公布截至今年6月底止業績，中期盈利155.11億元(人民幣‧下同)，按年增長13.79%；每股盈利1.71元，不派中期息。

期內，營業額3,712.81億元，按年升23.3%。

比亞迪新能源汽車銷量再創新高，蟬聯中國市場車企及品牌銷量冠軍。但集團指出，今年上半年汽車行業「一口價」、「過度營銷」等亂象頻發，競爭加劇，「全民智駕」戰略亦受影響，導致國內盈利能力短期承壓。海外市場全面發力，銷量實現跨越式增長，本地化進程加速推進，成為集團持續高速高質增長的新引擎。

每手買賣單位由500股降至100股

比亞迪另公布，H股每手買賣單位將由500股H股更改為100股H股，自9月19日上午9時正起生效。

按該股今日收市價每股H股114.4元計算，現有每手買賣單位500股H股的市值為5.72萬元。於更改每手買賣單位生效後，屆時每手買賣單位100股H股的市值將為1.144萬元。

董事會認為，更改每手買賣單位導致每手買賣單位價值減少，可提高H股的流通性及擴大公司股東基礎。更改每手買賣單位將不會影響股東的任何相關權利。董事會認為，更改每手買賣單位符合公司及股東的整體利益。