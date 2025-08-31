內地5月製造業PMI報49.4 連續5個月處收縮區

國家統計局公布，8月份製造業採購經理指數(PMI)升至49.4，按月上升0.1個百分點，惟略低於市場預期的49.5，亦意味內地製造業活動連續5個月處收縮區。

從企業規模看，大型企業PMI升至50.8%，比上月上升0.5個百分點，高於臨界點；中型企業PMI降至48.9%，比上月下降0.6個百分點，低於臨界點；小型企業PMI升至46.6%，比上月上升0.2個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數升至50.8%，比上月上升0.3個百分點，表明製造業生產擴張加快。新訂單指數升至49.5%，比上月上升0.1個百分點，表明製造業市場需求景氣水平略有改善。

原材料庫存指數升至48%，比上月上升0.3個百分點，仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

另外，統計局數字顯示，從業人員指數降至47.9%，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。供應商配送時間指數升至50.5%，比上月上升0.2個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。