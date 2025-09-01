小米汽車︰8月新增18家門店　9月計劃新增32家

小米汽車公布，8月新增18家門店，全國105城已有370家門店； 9月計劃新增32家門店，預計覆蓋唐山、泰州等14座城市。

另外， 截止8月31日，全國已有189家服務網點，覆蓋112城。

