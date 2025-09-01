國家隊加倉A股ETF　6月底持倉價值1.28萬億人民幣　半年增23%

國家隊上半年再度入市，大舉掃入股票ETF，《中國基金報》引述Wind統計顯示，截至6月底，中央匯金投資及其子公司中央匯金資產等「國家隊」合計持有股票ETF市值1.28萬億元（人民幣‧下同），較去年底增加近23%。



上半年中央匯金資產大舉加倉股票ETF，6月末持有的股票ETF數量是去年底的1.58倍，多隻寬基ETF獲得10億份級別以上的增持。

中央匯金子公司等國家隊，上半年積極掃入A股ETF。（新華社）

持倉規模較去年底增加2362億元

整體而言，中央匯金上半年繼續大舉加倉股票ETF。中央匯金投資和中央匯金資產上半年持有的股票ETF數量合計達到3,756.34億份，較去年底的3,098.41億份增加了657.93億份，增幅為21.23%。從金額看，期末持倉市值合計達到1.28萬億元，相比去年底的1.04萬億元大幅增長了2,362.12億元，增幅為22.73%。

截至6月末，中央匯金投資出現在21隻股票ETF的前十大持有人名單中，持倉名單與年初一致，合計持有這些ETF份額1,971.20億份。按照基金期末單位凈值計算，合計持有ETF規模達到6,677.45億元。

從重倉品種上看，中央匯金投資重倉前五的ETF分別是華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF。其中，持有華泰柏瑞滬深300ETF的市值超過1,420億元，持有易方達滬深300ETF的市值超過1,065億元，持有另外三隻ETF的市值也均超過800億元。