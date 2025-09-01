滙豐廖宜建﹕善用互聯互通機制　助鞏港國際金融中心功能

滙豐第十二屆中國研討會今天在深圳揭開序幕，一連兩天的活動將吸引超過1,000名商界領袖、企業行政人員及投資者出席。該行亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建致歡迎辭時表示：「內地資本市場受惠於投資者信心回升、企業基本因素持續改善，以及宏觀經濟增長保持穩定，整體市場氣氛回暖。多方面都證明，中國市場不止是值得投資，更是投資者不能忽視的市場。雖然人工智能、電動車、無人機、機械人及醫藥等多個行業迅速發展，在國際舞台已佔一席位，但是在環球資本市場還未能夠反映出來。」



他表示﹕「滙豐環球投資研究近日參考近300個環球新興市場主動型基金，中資股佔整個資產組合，由2024年8月22.5%上升至目前28%。儘管如此，這些基金持有中資股的比例，仍然低於基準指數的水平。」

料內地居民財富將增至800萬億

他又指出進一步善用互聯互通機制，有助鞏固香港國際金融中心匯聚內地和國際資本雙向流動的功能。他預期至2030年，內地居民的財富將上升至800萬億人民幣，當中55萬億人民幣可能會投入保險和退休保障相關產品。假如部分資金可以透過互聯互通機制，在閉環的情況下投資境外的股票、債券等，除了成為未來香港股市和債市的一大動力，並將鼓勵更多企業利用這個既深且廣的資本市場融資，為他們加快創新和吸引人才奠下良好基礎。