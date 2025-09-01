阿里績後飆升18%　成交額近500億元　滙豐及大摩升目標價

阿里（9988）上周五（29日）公布截至今年6月底止2026財年第1季度經調整收入按年增長10%、經調整純利按年跌18%。阿里公布季績後，大行紛紛唱好，其中滙豐環球及摩根士丹利均上調阿里目標價。



由於業績公布後獲大行唱好，阿里股價今日（1日）大幅飆升18.2%，最新報136.7元，成交額為492.1億元。

滙豐﹕阿里雲業務成亮點

滙豐環球研究指，雲業務是阿里2026財年首季亮點，料該項業務前景持續改善，滙證將2027至28財年雲業務收入增長預測上調3%，對其進一步加速增長更有信心。該行將阿里目標價上調約7%，在港上市的目標價由146港元升至156港元，在美上市目標價由150美元升至160美元，維持買入評級。

滙豐研究表示，阿里巴巴即時零售（Quick commerce）訂單的市場份額已領先行業，月活躍客戶較4月增長200%至3億，活躍騎手數增長兩倍至200萬。集團料隨着規模擴大，即時零售的單位經濟效益將於10月起改善；滙豐研究將2027至28財年盈利預測上調3至6% ，又指出由於即時零售將利好客戶管理（CMR）收入，該行將2026財年CMR增長預測由7%上調至9%。

大摩予增持評級

大摩則表示將阿里美股目標價由原來150美元上調10%至165美元，予「增持」評級。該行指出受惠於對人工智能的強勁需求、通義千問產品升級和戰略合作，預期阿里雲未來數季增速加快，預測財年第2季阿里雲增速將達到30%，利潤率維持於高單位數水平。

大摩提到，預計阿里即時零售的虧損在財年第2季將進一步擴大至約350億元人民幣，惟相信這是虧損金額峰值。