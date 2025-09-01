本港7月零售額升1.8%遜預期　今年首7個月按年跌2.6%

政府統計處公布，今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為297億元，按年上升1.8%，遜於市場預期按年升2.5%。今年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升0.7%。與去年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.6%。



在今年7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年上升13.2%。今年6月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升13.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年7月與去年7月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升0.2%。其次為其他未分類消費品(銷貨價值上升9.8%)；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(上升9.4%)；服裝(上升1.3%)；藥物及化妝品(上升2.6%)；百貨公司貨品(上升2.6%)；書報、文具及禮品(上升20.5%)；以及中藥(上升19.6%)。

另一方面，今年7月按年比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌3.1%。其次為電器及其他未分類耐用消費品(銷貨價值下跌8.2%)；汽車及汽車零件(下跌12.4%)；燃料(下跌10.3%)；鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌7.6%)；傢具及固定裝置(下跌9.4%)；以及眼鏡店(下跌2.4%)。

政府發言人表示，7月零售業表現繼續靠穩。零售業總銷貨價值按年上升1.8%，升幅較上月稍為加快。展望未來，發言人表示，本地消費氣氛可望保持平穩。政府積極推動旅遊業和盛事項目，亦會有利零售業務。