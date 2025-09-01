許正宇﹕代幣化發債將恒常化　將發行第3批代幣化債券

財經事務及庫務局局長許正宇立法會財經事務委員會會議時表示，政府會將代幣化債券發行恒常化，又指出金管局正準備協助政府發行第3批代幣化債券。



許正宇指出，去年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過840億美元，比2021年增長約五成。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額約430億美元，佔地區總額約四成半，並自2018年起連續7年居亞洲區市場的首位。

財經事務及庫務局長許正宇。（林子明攝）

已發2400億綠債

他進一步指出，截至今年6月，政府已發行約2,400億元等值綠債，涵蓋港元、人民幣、歐元、美元及不同年期，為本港及區內潛在發行人提供重要基準；政府亦透過有關計劃為本地116個合資格綠色項目融資。

為擴展綠色金融科技生態圈，政府於去年推出「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」，提供前期資助，推動有潛力的綠色金融科技方案於香港的商業環境中更廣泛應用，資助計劃已批出60個方案，這些方案正陸續通過概念驗證。

許正宇又透露，截至今年7月，「綠色和可持續金融培訓先導計劃」已批出逾7,600宗申請，涉及總資助額逾4,200萬元，先導計劃會延長至2028年，以持續支持本地綠色金融人才培訓。

此外，本港致力發展成更深更廣的融資平台，截至7月，內地多個地方政府累計在港已發行400億元人民幣地方政府債券，當中，包括綠債、藍色債券、可持續債券及社會責任債券等。