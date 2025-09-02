雲鋒金融飆近15%　宣布與螞蟻數科達成戰略合作協議

雲鋒金融(0376)開報3.85元，升14.9%，該公司宣布與螞蟻數字科技（螞蟻集團旗下科技商業化板塊）達成戰略合作協議；同時，集團對Pharos Network Technology Limited（Pharos）進行戰略投資。

雲鋒金融指，隨着全球數字化進程加速，Web3技術與現時金融的融合已成為推動產業升級的關鍵驅動力。此次與螞蟻數科戰略合作，將充分發揮雙方優勢：螞蟻數科在區塊鏈與數字金融領域的技術積累，結合集團在現時金融業務（資產管理、證券、保險）及新能源碳資產方面的專業經驗。在嚴格遵循合規框架、高度重視安全性的前提下，雙方將透過Pharos高性能公鏈平台，共同合規拓展現實世界資產（RWA）代幣化及下一代網路（Web3）等前沿領域。這不僅將強化集團在數字金融領域的佈局，同時也能助力螞蟻數科深化區塊鏈技術應用，雙方的協同效應，將為彼此創造新的增長空間。

Pharos是一家專注於建構機構級現實世界資產（Real World Assets,「RWA」）應用場景的新一代Layer1公鏈，此次投資將充分發揮Pharos的先進技術與集團的資源優勢，加速Web3與現時金融的融合，為各方創造協同價值。同時，此次投資亦符合公司長期戰略，旨在探索區塊鏈技術於金融創新中的潛力，將為公司股東創造可持續價值。