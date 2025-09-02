金管局周一以貼現窗向銀行提供14億資金　近2個月最多

撰文：格隆匯
出版：更新：

金管局於周一（1日）再次透過貼現窗向銀行提供資金，有關金額為14億元，近2個月來的最高水平。

金管局通過所謂的貼現窗口借出了14億元，為7月8日以來最高。

格隆匯
金融管理局
貼現窗基準利率