金價｜現貨金價再升破3500美元關　金飾股老舖黃金揚近2%

金價上揚，其中現貨金價再度突破3,500美元，每盎司最新報3,495.58美元，升0.56%；紐約期金每盎司最新報3,565.4美元，升1.4%。



美銀早前曾預期金價挑戰4000美元

瑞銀集團策略師Joni Teves表示，投資者增加黃金配置，尤其是在聯儲局降息近在眼前的情況下，這正在推高金價，「我們的基本預測是，未來幾個季度金價將繼續創下新高。較低的利率環境、疲軟的經濟數據、持續上升的宏觀不確定性和地緣政治風險，增強了黃金作為投資組合多元化工具的角色。」

美銀分析師早前預計，金價在2026年上半年將觸及每盎司4,000美元。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

招金升逾1%

金礦股亦隨金價攀升，靈寶黃金（3330）升0.9%，最新報15.49元；招金（1818）最新報26.58元，升1.2%；中國黃金（2099）升1.3%，最新報123.4元。至於折讓9%配股的山東黃金（1787）今日走勢反覆，低見29.84元後掉頭上揚，曾高見31.86元，最新報30.42元，跌3.1%。

老舖黃金升1.9%

金飾股方面，謝瑞麟（0417）升0.7%，周大福（1929）升0.9%，老舖黃金（6181）升1.9%。周生生（0116）則跌3.4%。