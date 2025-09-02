A股市場熾熱非常　兩融餘額達2.28萬億人民幣　創新高

內地股市交投相當活躍，股市融資餘額更於周一（1日）達到2.28萬億元（人民幣‧下同），創下紀錄新高。數據顯示市場活躍下，投資者加槓桿的情緒升溫。雖然投資者情緒更高漲，但《彭博》引述RBC財富管理亞洲高級投資策略師Jasmine Duan指出，目前市場風險偏好提高，但遠非非理性。



《彭博》指出根據周一收市數據顯示，包括滬、深、北三地交易所的A股融資餘額合計2.28萬億元，時隔十年重回2.2萬億元以上的水平，並創紀錄新高。其中深圳交易所融資餘額亦創新高，而上海交易所融資達1.16萬億元，距其2015年的高點僅差3,200億元。

8月A股日均成交創新高

近期股市量價齊升，8月A股日均成交額創下有數據以來新高，資金踴躍入場成為股市的重要推動力。中國股市不僅市值勁增逾萬億美元，股票ETF也打破了持續多周的資金外流態勢。

A股兩融餘額達2.28萬億元人民幣，創新高。（新華社）

「市場風險偏好上升，但遠非非理性。」Jasmine Duan在訪問中指出，以融資餘額與股市市值之比來看，當前融資水平仍遠低於2015年的峰值，市場「仍處於穩健的擴張階段」。

她指出﹕「話雖如此，中國牛市往往加速較快。我們將密切關注市場過熱信號、宏觀經濟數據和企業盈利復甦趨勢，以判斷何時應該降低風險」。

根據《彭博》統計的數據，8月融資餘額淨買入最多的A股為中國平安（上海﹕601318），金額達到230億元，較排名第二的貴州茅台（上海﹕600519）多50%。而近日大熱的晶片股如中芯國際（上海﹕688981）和寒武紀（上海﹕688256）也位列融資淨買入前十，寒武紀股價已超越茅台，8月漲幅超過100%。