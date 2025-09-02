野村料美團及阿里9月止季度外賣業務虧損激增　降美團目標價3成

內地外賣大戰對經營外賣平台的企業帶來壓力，美團（3690）﹑京東（9618）及阿里（9988）上季盈利均受到影響。野村於報告內指出，阿里與美團之間的外賣競爭料在今年第三季見頂，並引述阿里管理層於業績會上提及，目標是在未來2個月，外賣業務每單虧損將減少50%。不過該行亦預告，阿里及美團的外賣業務在本季虧損將擴大，分別蝕358億元（人民幣‧下同）及188億元。



野村﹕美團領先地位正縮減

野村指，雖然美團仍然中國外賣市場中最大的平台 ，但其領先地位似乎正縮減。考慮到在外賣投入更高，估計美團2025年淨虧損為60億元，而此前預期為淨利潤376億元，並將美團目標價由176港元下調30.1%至123港元，但評級維持「買入」。

野村認為，兩間公司將在一段時間內維持高於平常的補貼，尤其是阿里為留住新客。該行估計，阿里及美團的外賣業務虧損將於第三季大增，預期美團期內或蝕188億元，即每單虧損2.71元，並預期到第四季虧損收窄至51億元。

至於阿里，野村預期第三季在外賣業務的虧損可能達358億元。作為規模較細的參與者，阿里須在投資上超越美團，以獲取用戶及鞏固其配送網絡。

在過去三個月，阿里透過大力投資，已成功縮小與美團的差距，訂單量過去約為美團的40%。但根據該行估計，目前已躍升至70%至80%，每日訂單量為7,000至8,000萬單。儘管訂單量份額快速增長，該行認為，現在宣稱阿里勝利還為時過早。

阿里外賣每日訂單量增至8000萬張

該行指出阿里的飲料訂單量份額較高，而飲料的需求易受補貼影響，在逐步取消補貼後能否維持這種需求還有待觀察。在營收方面，今年第二季阿里的即時零售（quick commerce）佔美團的外賣及即時零售規模的30%，高於一年前的28%，但收入份額增長緩慢可能是由於阿里巴巴提供高額補貼，抵消了收入並變現程度。