港8月PMI升至50.7　重返擴張區　標普全球﹕訂單需求相對好轉

標普全球公布，8月香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由上月的49.2升至50.7，乃今年首季中段以來的最佳表現，是7個月以來首次重返50以上擴張水平，反映營商環境好轉。



綜觀8月份數據，私營企業5個月以來首次增產，擴張速度雖然不大，卻是去年12月以來最顯著。調查資料透露，訂單需求相對好轉，促使企業提高產量。

私營經濟扭轉2月以來跌勢

香港私營經濟扭轉2月以來跌勢，於第三季中段有所改善。雖然來自海外和中國內地的訂單銷量持續下跌，但企業重新增產，訂單需求也大致穩定，特別是本地巿場提供了有力支撐。在業務經營轉趨活躍、訂單需求回穩的利好因素下，私營企業於是增加人手，升幅雖然輕微，但卻是3個月以來首次。此外，採購活動的緊縮速度放緩。不過，企業憂慮全球貿易環境和經濟轉差，因此對未來一年的業務前景，依然強烈悲觀。

調查資料又透露，美國關稅政策和全球經濟低迷，拖累了出口銷情。8月的就業水平上升，突破了3個月跌勢，情況與企業增產相符，惟職位增長不大。另一方面，企業也反映，積壓工作進一步減少。

整體悲觀情緒3月以來最輕微

價格方面，8月的整體投入成本進一步上升，但增幅較上月溫和。業者通常認為，原材料價格攀升是成本上漲的原因之一，但其實當月的員工成本亦已重拾升幅。為了增加銷路，多家企業在價格方面作出讓步，因此整體的產出售價大致不變。展望未來一年業務前景，企業在8月依然強烈看淡。業者憂慮的核心，主要圍繞美國關稅的持久影響和經濟疲弱；整體悲觀情緒雖仍明顯，但已是3月以來最輕微。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，最新PMI數據顯示，營商環境於第三季中段好轉，乃今年2月以來首次。不過，從內地和海外巿場新接的業務量，卻因美國關稅增加而備受影響，看來訂單增長僅局限於本地需求之內。總的來說，多項前瞻性指標依然下行。企業在繼續消化手頭未完訂單的同時，也再度縮減採購活動，顯示業務生產有可能依賴清理積壓作為支撐。此外，業者在8月依然強烈看淡未來一年前景。