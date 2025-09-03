1個月Hibor連跌4日　最新跌穿3厘　隔夜息大跌近60點子

港元拆息（Hibor）再度下跌，其中作為拆息按揭（H按）參考的1個月拆息，今日（3日）跌穿3厘，最新報2.84964厘，跌29.85點子，並且是連跌第4日。



雖然1個月拆息回落至3厘以下，但是採用H按的業績仍未感受到利率下降的好處。因為H按的實際利率，是以1個月拆息+1.3厘計算，封頂利率為最優惠利率（P）減1.75厘，即3.5厘。由於今日H按的實際利率，仍接近4.3厘，即高於3.5厘封頂利率，因此H按計劃的業主供樓的實際利率，仍然是3.5厘。

其他時期拆息亦普遍下跌，隔夜息最新報2.30298厘，跌58.38點子，1星期拆息最新報2.43333厘，跌67.99點子，2星期拆息最新報2.53024厘，跌60.6點子。

3個月拆息跌至3厘邊緣

中﹑長期拆息方面，3個月拆息最新報3.01179厘，跌19.93點子，6個月拆息最新報3.12786厘，跌8.63點子，12個月拆息最新報3.13887厘，跌7.15點子。

匯市方面，港匯最新報7.8062。

港股方面，恒生指數中午收市報25395點，跌101點。