醫療費用飆升速度快過GDP Bowtie廖永熙拆解應對方法｜財策相對論

公營醫院將於明年1月1日正式加價，急症室收費由原來的180元增加至400元，加幅超過1.2倍，而公營醫院的普通科門診亦都會增加至150元。 根據香港癌症資料中心的數據，除了一般病痛之外，癌症有年輕化的趨勢 ，市民可以怎樣保障自己？今集我們邀請了Bowtie的首席醫務總監廖永熙Jacky 和大家分享他對公營醫院加價的看法。



醫療費用增長勁過GDP

廖永熙認為，就醫療保障，本港設有「安全網」，但没可能永遠「100%」，例如高端醫療服務，可能是CT、MRI等在公營醫療系統中等候時間都是比較長。與此同時，市民對醫療的需求也一直在上升，原因包括香港人口老化問題，以至醫療科技不斷地發展，醫療費用不斷地上升，「沒錯，我們是在發明愈來愈多的新藥、 新的療法 ，但是這些療法的費用亦都是隨之上升 。」

高端項目包括電腦掃描、磁力共振等，在公營醫療系統中等候時間都是比較長。

他續稱，香港在私營醫療，又或公營醫療，每一個人均所需要的費用其實是不斷地上升，速度快過香港GDP增長的百分比，「其實這件事已發生了很久，大概十多二十年前，﹙醫療開支佔GDP百分比﹚是4%，但今時今日已經增至8%。」

本港大部分私營醫療費用 港人自掏腰包

為應付開支，不少人會購買醫療保險，但原來數字仍不算突出。廖永熙指出，本港大部分的私營醫療費用，大多港人自掏腰包，大概佔六成半至七成，餘下三成才由保險覆蓋。

本港大部分的私營醫療費用，大概佔六成半至七成是港人自掏腰包。

倘市民希望購買保險「對沖」開支風險，廖永熙提醒，醫療保險有不同的級別，但如果能覆蓋入院、 治療癌症及大型手術，等於覆蓋了大部份，「真的需要用私營醫療市場不外乎這樣東西。」

廖永熙續稱，在癌症的治療方面是特別高，因此購買醫療保險時，應關注是否有足夠的癌症的保障，其次才是是否「舒適」、是否所謂名醫。

另一邊廂，談及醫療價格「透明度」不高的問題，廖永熙則稱，背後有很多原因，例如每一個病人都不同的情況，未必能做到套餐「明碼實價」，「真的要做到好像一個餐廳有一個餐牌，是很一目了然，但我很了解這個未必是每一個情況都做得到。」