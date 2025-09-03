Google母企飆逾8%破頂　保住搜索「江山」！法院駁回分拆訴求

周二，美國地方法院法官阿米特·梅塔（Amit Mehta）裁定，谷歌無需剝離其Chrome瀏覽器，但被禁止簽訂任何排他性協議。這意味着，谷歌面臨的「拆分危機」終於解除。

受此利好消息鼓舞，谷歌母企Alphabet 股價在美股早段急升逾8%，高見228.53美元。

成功避免了被「拆分」的最壞結果

在針對谷歌的反壟斷案中，美國地區法官阿米特·梅塔在周二作出了最終判決，明確拒絕司法部提出的強制要求谷歌剝離Chrome瀏覽器及Android操作系統的措施。

梅塔在文件中指出，「谷歌不會被要求剝離Chrome，法院也不會在最終判決中包含對Android操作系統的附帶剝離。」這一裁定意味着，谷歌成功避免了被「拆分」的最壞結果。

去年，谷歌被梅塔認定為在搜索領域構成非法壟斷，成為美國遏制科技巨頭權力的標誌性案件。今年四月，法院再度舉行聽證會，討論谷歌應採取哪些整改措施。

GenAI 技術興起 促使對谷歌採取相對寬鬆限制措施

在本周公布的裁決中，梅塔特別指出，自案件審理結束以來，網路搜索行業已發生顯著變化。他強調，生成式人工智能（GenAI）技術的興起是促使他對谷歌採取相對寬鬆限制措施的核心原因。

他寫道：「（生成式人工智能）的出現改變了這個案件的進程」，訴訟的目的不僅是促進搜索引擎市場的競爭，也旨在防止谷歌將其在傳統搜索領域的主導地位延續至GenAI領域。

梅塔也指出，司法部主張的強制剝離「有些過了」，因谷歌並未利用這些資產實施非法限制。

仍施加了一系列限制性措施

儘管谷歌無需剝離核心資產，法院仍對其施加了一系列限制性措施，包括必須向符合條件的競爭對手提供部分搜索數據，並禁止簽訂或維持與Chrome、谷歌搜索、谷歌助手及Gemini應用等服務分銷相關的獨家協議。不過，該裁決並未禁止谷歌向分銷商支付任何款項，並指出廣泛的付款禁令將造成下游損害。

谷歌則對數據共享要求表達了隱私擔憂，該公司在一篇博客文章中回應稱，法院施加的限制「可能影響用戶及其隱私」，公司正在仔細評估裁決內容。谷歌還表示：「法院確實承認，剝離Chrome和Android業務將超出本案對搜索分發的關注範圍，並將損害消費者和我們合作伙伴的利益。」

早些時候，谷歌表示將提起上訴，因此有關共享搜索數據的裁決可能不會立即生效。