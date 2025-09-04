聯儲局褐皮書﹕關稅推高近乎所有轄區物價　7區企業招聘態度謹慎

美國聯儲局於周三（3日）俗稱褐皮書的最新地區經濟報告，指出十個轄區將價格漲幅描述為「温和」或「適度」，另外兩個轄區報告投入成本強勁上漲，其增速超過終端售價的温和漲幅。報告又指出幾乎所有轄區都提到關稅相關漲價現象，多數轄區的企業反映關稅對投入品價格影響尤為顯著。



報告指出，多個轄區的受訪企業還指出保險、公用事業和科技服務價格持續上漲。雖然部分企業表示已將全部成本增幅轉嫁給客戶，但幾乎所有轄區都有企業提到在提價方面存在顧慮，主要源於客戶價格敏感度上升、企業缺乏定價能力以及擔心業務流失。其中克利夫蘭和明尼阿波利斯轄區特別指出，部分企業儘管面臨投入成本上升，但因競爭壓力不得不降價。多數轄區預計未來數月價格將繼續上漲，其中三個轄區強調漲價速度可能進一步加快。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

至於就業情況方面，報告又指出，十一個轄區報告就業水平總體保持穩定或幾無淨變化，一個轄區出現温和下降。其中七個轄區指出，由於需求疲軟或經濟不確定性，企業對招聘持謹慎態度。兩個轄區的受訪企業報告裁員增加，多個轄區反映通過自然減員縮減人手，而返回辦公室工作政策有時助推了這一趨勢，同時人工智能等自動化技術的應用也促進了人員精簡。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

報告又表示，相應地多數轄區提到求職者數量有所增加。然而，半數轄區指出移民勞動力供應減少，其中紐約、里士滿、聖路易斯和舊金山轄區強調這對建築業造成影響。半數轄區報告工資呈温和增長，其餘多數轄區稱薪資漲幅適中，兩個轄區反映工資水平基本未變。