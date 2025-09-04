A股新開戶按年飆1.65倍　外媒指中央或出手降溫　上指失3800點

中國股市自4月關稅戰爆發以來大幅反彈，主要股指上漲超過20%。上證綜指觸及十年高點，滬深300指數已較今年以來低點上漲20%。市場「牛氣」漸旺下，據報已引發監管關注。

上證指數日前升穿3800點，創十年新高，現時盤中失守這水平，現報3750點，挫1.7%。其中，「股王」寒武紀科技盤中挫近一成。

至於港股， 恒指現報25081點，挫261點或1.03%。

上證指數日前升穿3800點，創十年新高，外媒報中央或出手降溫。﹙資料圖片﹚

擔心市場大幅波動 致散戶蒙受巨大損失

《彭博》引述知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。

知情人士指出，因擔心市場大幅波動可能會導致散戶投資者蒙受巨大損失，近幾周決策層在考量的措施包括取消部分賣空限制和抑制投機交易等選項。尚不確定這些政策是否會被採納或者實施。

中國證監會主席吳清上個月末在北京召開專題座談會時，傳遞維持股票市場穩定的決心。他承諾將持續鞏固資本市場回穩向好勢頭，積極倡導長期投資、價值投資、理性投資理念。金融管理部門已協同實現這一目標。

要求銀行嚴查信貸資金入市行為

知情人士向《彭博》指，監管要求銀行嚴查信貸資金入市行為，此前監管發現一些投資者利用消費貸款和網絡借貸等資金進行炒股。

知情人士還表示，監管要求券商不得積極宣傳開設股票新賬戶的全天候服務。據交易所數據，8月散戶投資者新開賬戶較上年同期成長166%。

另外據知情人士，社交媒體平台也被要求不得過度宣傳相關內容，比如牛市、融資餘額創新高以及存款搬家湧入股市等，以避免助長投資者狂熱情近近近緒。他們稱，任何違規和非法推薦股票的行為都將受到嚴重處罰。

A股新開戶數按年飆1.65倍

據8月晚些時候的一份公告，微信承諾對無資質薦股採取從限流到封號的梯度性處罰措施，此前發現部分賬號非法提供薦股服務、或編造傳播虛假信息誤導引誘用戶。

滬深成交額在8月27日觸及逾3.1萬億元人民幣，創有史以來第二高水平；此外，融資餘額創紀錄新高。上海證券交易所數據顯示，今年8月A股新開戶數達265.03萬戶，按月增長34.97%，按年更飆升1.65倍，遠超去年同期的99.93萬戶。