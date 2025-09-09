醫療保險｜一場大病隨時KO全家 　一文檢視你的保險保障是否足夠

「今個禮拜OT咗幾多次？」、「阿仔阿女新學年適應成點？」、「最近使唔使陪爸爸媽媽睇醫生？」自從成為父母，每天一人分飾多角，你有多久沒有好好停下來休息了？在為家庭奔波的同時，有否想過萬一身體突然亮起紅燈，例如不幸遇上中風、心臟病，甚至是癌症，這不僅會打亂所有人生計劃，隨之而來的龐大醫療開支和收入中斷，更可能讓家庭經濟瞬間崩塌，覺得徬徨無助。為自己和伴侶選擇一份合適的自願醫保（VHIS）及危疾保險，買到的不只是一份安心，更是對家庭一份最實在的責任與守護。



自願醫保抗醫療通脹 3大選擇要點

醫療費用年年加，過去十年醫療通脹高達130%¹，人均醫療開支約由港幣17,000元增至 39,000元，對市民構成一定壓力。想排公立醫院﹖收費雖然相對低廉，卻普遍面對漫長的輪候時間，例如內視鏡檢查的平均輪候期可長達一年，而電腦掃描等影像檢查更可能超過兩年方能安排，隨時小病拖到變大病。

自願醫保計劃因此更顯重要。選擇自願醫保時，首要考慮保障地區範圍，若經常需要到海外或計劃移居外地，應選擇能覆蓋香港以外地區的產品，確保無論身處何地都可獲得全面的醫療保障。

其次，具備健康檢查與疫苗注射等預防性醫療保障的計劃更具實際價值，透過及早預防，可有效識別潛在健康風險，同時減低未來的治療成本。

此外，優質的增值服務，例如專業醫療諮詢及第二診療意見，可在就醫過程中提供實質協助，確保「小病有支援，大病有保障」，實現全面的健康守護。

危疾保險 建立基本生活安全網

根據衛生防護中心2023年的數據，癌症、心臟病、腦血管疾病都是港人的「頭號殺手」。在癌症網上資源中心2022年數字顯示，最常確診的五種癌症分別是肺癌、乳癌、大腸癌、前列腺癌及肝癌，當中肺癌、大腸癌及乳癌的復發率更高達30%。一旦不幸「中招」，病患或需支付龐大的醫療開支，危疾保險能發揮關鍵作用。

危疾保險的價值在於能彌補患者患病期間的收入損失，幫助維持家庭的基本生活所需，讓患者可以專心養病。在選擇危疾保險時，可優先考慮保障範圍全面的產品，不僅涵蓋常見的嚴重疾病，亦包括早期病況及針對長者的特定疾病如腦退化症及柏金遜病等。

而具備多次賠償機制的計劃能更有效應對疾病復發帶來的財務風險，例如針對癌症、心臟病等容易復發的病症提供多次理賠，可大大減輕病人及家庭的經濟壓力。

渣打香港保險策劃專業團隊 為你打造理想保障方案

立即探索醫療及危疾保障方案並與渣打香港的保險策劃經理了解更多，為自己和摯愛規劃最全面的健康保障：

註：

1. 資料來源：衞生署《香港健康數字一覽》（2017及2024年編訂）。

