新世界：K11 MUSEA暑假旅客單筆消費增3成　8月人流創單月新高

新世界發展（0017）旗下K11 MUSEA 8月人流創開業以來單月新高，暑假期間旅客平均單筆消費按年增長約30%。期內商場舉辦多項大型活動，包括「CHIIKAWA DAYS」大型特展，以及葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）到訪的CR7®️ LIFE博物館，成功吸引大量人流。連同同系K11 Art Mall8月人流均創開業以來的單月新高，整體人流按年升約20%。



兩住宅項目套現近146億

在住宅銷售方面，港島南岸第5期「滶晨」系列截至8月31日累售574伙，平均呎價約2.7萬港元，套現近100億元；啟德「柏蔚森」則累售約663伙，套現逾46億元，並將於9月交樓。

天津K11Select 7月人流創新高

在內地業務方面，天津K11 Select於7月人流按年增長12%，突破43萬人次，創開業以來單月新高，同期整體銷售額較去年增長19%；廣州K11在暑假期間舉辦「100%多啦A夢& FRIENDS」巡迴特展，帶動人流按年增長36%，銷售額按年上升24%；深圳K11 ECOAST 在暑期推出「海濱夏日季」，帶動7月及8月的月均銷售總額提升20%。