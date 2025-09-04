新地全年基礎盈利升0.5%至218.55億　派末期息2.8元

新鴻基地產（0016）公布截至6月底全年業績。期內，集團全年收入為797.2億元，按年升11.5%。撇除投資物業公平值變動的影響，基礎盈利為218.55億元，微升0.5%，每股基礎溢利為7.54元，派末期息2.8元，全年共派3.75元，維持與去年相同水平。



物業發展業務方面，年內物業銷售溢利為82.9億元，上升5.6%。以所佔權益計算，合約銷售額約466億元。

公司未入賬的香港合約銷售額約356億元，預計其中約301億元將於2025/26財政年度入賬。

新地西沙SIERRA SEA．

租賃業務方面，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，集團全年租金收入為244.61億元，按年下跌2%；淨租金收入則下跌3%至183.92億元。

新地旗下商場APM。

新地表示，集團在香港的租賃業務難免受到經濟不確定因素所影響。連同所佔合營企業及聯營公司的貢獻，集團物業投資組合的總租金收入按年跌2%至175.3億元。年内集團物業組合的整體出租率維持在滿意水平。

去年遭收地獲政府賠30億元

回顧年內政府收回一批由新地持有的土地，其中包括位於洪水橋/厦村新發展區、面積約250萬平方呎的土地，預期可收取政府的現金補償額約30億元，相關收益已在2024/2025財政年度入賬。此外，公司一批主要位於新田和北環線主線沿線的土地亦將被收回。該批土地面積約110萬平方呎，涉及的補償金額約12億元，將在2025/26財政年度入賬。

截至6月30日，集團在香港的土地儲備（按所佔樓面面積計算）約為5,740萬平方呎，其中約1330萬平方呎為發展中并可出售的住宅項目，足夠支持未來6至7年的發展需求。