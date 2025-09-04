港與約旦簽訂稅務協定　許正宇︰進一步促進兩地金融和經貿聯繫

財經事務及庫務局局長許正宇今日（4日）在北京與約旦駐華大使胡薩姆．侯賽尼進行雙邊會議，並代表香港特別行政區（特區）政府與約旦政府簽署全面性避免雙重課稅協定（全面性協定）。許正宇說，簽署協定體現了香港持續深化與「一帶一路」國家合作的努力，亦是一個很好的切入點去進一步促進香港與約旦在金融和經貿方面的聯繫。

在雙邊會議上，許正宇向胡薩姆．侯賽尼介紹了香港金融巿場的優勢和最新發展，包括為推動香港金融巿場持續蓬勃發展，以及在香港建設國際黃金交易中心的工作。

許正宇說：「約旦是『一帶一路』倡議的參與者。這份全面性協定標誌着特區政府正積極拓展香港的全面性協定網絡，以及加強與參與『一帶一路』倡議的稅務管轄區的合作。」

「這份全面性協定闡明香港和約旦雙方的徵稅權，有助投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔。我深信這份協定是一個很好的切入點去進一步促進香港與約旦的金融和經貿聯繫。這是香港簽訂的第53份全面性協定。特區政府會繼續拓展香港的全面性協定網絡，提升香港作為商業及投資樞紐的吸引力，並鞏固香港作為國際經貿中心的地位。」

按照新簽訂的全面性協定，香港居民在約旦繳付的稅項均可根據《稅務條例》（第112章）抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項，以避免雙重課稅。

此外，約旦向香港居民徵收股息、利息和特許權使用費的預扣稅稅率將由現時最高10%，降至不超過5%。

香港與約旦的全面性協定將在雙方完成有關批准程序後生效。就香港而言，行政長官會同行政會議會根據《稅務條例》就協定作出一項命令，該命令會以先訂立後審議程序提交立法會省覽。協定詳情載於稅務局網頁。

許正宇今日傍晚返回香港。