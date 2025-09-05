謝瑞麟再升逾一成　懶理遭證監點名股權高度集中

近日熱炒的金飾股謝瑞麟（0417）遭證監指股權高度集中，不過該股今日﹙5日﹚盤中再升，現報1.64元，升11.6%。



證監會指出謝瑞麟主席謝邱安儀及其夫謝達峰，合共持有公司1.8億股或72.57%股權，另外19名股東持有4,834萬股或19.4%，其他股東持股數目為2,001萬股，佔比為8.03%。

證監會又指出，從今年8月19日至21日期間，謝瑞麟股價累升235.94%，於8月21日收市報2.15元。在9月3日該公司收市報1.51元，較8月18日收市價升135.94%。

謝瑞麟。（資料圖片）

曾發公告指不知悉股價波動原因

謝瑞麟股價近日異常波動，由0.6水水平一度抽升至2.4元水平，昨日收市報1.47元，跌2.6%。

翻資料顯示，謝瑞麟於8月19日發出公告，指出董事會注意到公司股份自2025年8月19日起的交易價格及成交量出現不尋常波動。

經作出就公司在有關情況的一切合理查詢後，董事會確認，其並不知悉導致有關波動的任何原因，或須予公布以避免造成公司證券虛假市場的任何資料，或根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

董事會亦確認，集團的業務營運正常，而集團的業務營運及財務狀況並無重大變動。