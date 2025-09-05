新地績後大行報告盤點　大摩︰派息符預期　目標價102.3元

新鴻基地產﹙0016﹚績後大行陸續發布報告。摩根士丹利發表研究報告指，新鴻基地產﹙0016﹚全年每股盈利持平，派息符合預期，派息率維持50%水平，意味股息率達4.1%。公司管理層目前不考慮回購股份或設立C-REIT。業務方面，香港本地物業發展全年合約銷售額達423億港元，而去年同期為256億港元；物業發展利潤率下降至12%，低於去年同期的26%。該行預計新地2026財年將錄得超過300億港元的未入賬銷售，利潤率水平相近。

雖然續租租金錄得負增長，但公司對香港寫字樓及零售市場前景仍然持建設性看法。 2026至2027財年，預計來自九龍高鐵站上蓋IGC及上海徐家彙中心(ITC)的投資物業收入將顯著提升。該行現予新地目標價102.3港元，評級「增持」。

美銀：微升新鴻基地產目標價至95港元

另外，美銀證券發表報告指，新鴻基地產2025財年業績略遜於預期。雖然公司正受惠於香港住宅市場觸底反彈的情況，但物業發展利潤率較低，或令短期內每股盈利及股息持平。相較同業4%的收益率水平，該行認為新地收益率進一步壓縮空間有限。

該行將新地目標價由94港元微升至95港元，維持「中性」評級，並因應物業銷售入賬時間調整，將其2026至27財年的每股盈利預測下調1%至4%；除非香港樓價在短期內出現顯著增長，否則料2026至27財年每股盈利將相對持平。

高盛：下調新鴻基地產目標價至96港元 可受惠地產周期轉勢

高盛發表研究報告指，新鴻基地產今年6月底止下半財年每股基礎盈利3.93港元，按半年增長9%，按年則降11%，並較高盛預期低7%。收入比高盛預期低出24%，主要因物業發展(DP)入賬及其他非物業業務低於預期。物業發展收入較該行預測低出39%，因香港及內地市場入賬低於預期。

考慮新地下半財年業績、管理層指引及最新入賬計劃後，高盛將新地2026至2028財年每股基礎盈利預測，分別下調14%、12%及2%，股息預測下調4%、下調3%及上調3%。該行預計未來三年平均派息比率約49%，相較過去五年平均約52%，管理層重申股息派發比率上限為50%。

高盛將12個月目標價下調8%，從104港元下調至96港元，維持「買入」評級，因認為新地將持續受益於香港物業市場周期逐步轉勢等。