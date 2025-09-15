央行減息利好債價　道富投資蕭曉婷籲留意亞債機遇｜相對論

美國本月中議息，在大概率減息的情況下，市場尤為關注對金融市場之影響，包括息口敏感的債市。道富投資管理中介機構業務總監大中華區蕭曉婷接受《財策相對論》訪問時分享其對減息利好債市之看法，以至解構美債以外的投資選擇。



減息普利好債價

蕭曉婷表示，一般而言，如果減息，利好債價。她指出，美國聯儲局目前維持利率於4.25%到4.5%區間，但市場普遍預期未來有減息空間，「特朗普已多次公開表明話，佢想聯儲局減息。」

在此情況下，蕭曉婷認為，如果呢選擇一些固定收益投資產品，如債券等對利率較為敏感，當利率一下降，債券價格便有機會跟住上升，賺到價格上的收益「或者可以揀一啲年期比較長嘅產品，放大返個效果。」

她以投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券的沛富基金為例，截至今年7月，該基金年初至今整體回報為7.2%，而其一年回報中收益貢獻了3.6%、債價上升貢獻了3.5%、貨幣上升貢獻了1.9%，「3.5%嘅價格貢獻，大部分係來自中國同東南亞國家減息政策！」

籲投資亞債分散風險

蕭曉婷續指出，亞洲多數國家的主權風險，在過去幾十年改善了不少，流動性也提升，「睇返2005年6月嗰陣時嘅時間，亞洲八個市場包括中國、新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、印尼、香港同菲律賓，其實佢哋政府嘅公債嘅規模由1.35兆美元增至去年年底大概係17.35兆美元，增長大概12倍左右，而交易量亦都從6,590億美元增至6.86兆嘅美元，平均嘅債券評級，亦都系達到A或A+級別。」

她再以沛富基金為例子，指出其資產級別質素穩步提升，並展現強硬的韌性，「咁相比之下歐美地區嘅債券，因為本身地區不同嘅財政管理問題，面臨評級下調嘅壓力，大家都可能有聽過，美國嘅債務其實有陣時都會碰到﹙債務﹚上限、歐洲譬如希臘等市場存在一啲財政唔穩定嘅風險。」

蕭曉婷強調，並不是說美國市場不重要，只是投資者可考慮減少一點美國國債倉位，改為加碼歐洲或者亞洲的配置，令投資組合整體固定收益部分的投資分佈更加平均。

