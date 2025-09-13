「特朗普式」煉金術　托高金價4成　一個情景可見5000美元！

美國總統特朗普自今年1月再次入主白宮以來，有傳媒發現橢圓形辦公室變得較以往金光閃閃。因為特朗普對黃金有明顯偏好，所以白宮添置不少黃金擺設，前往白宮的賓客，亦深知特朗普喜好。蘋果行政總裁庫克，在上月前往白宮訪問時，向特朗普贈送一塊由蘋果手機玻璃特製的紀念盤。最突出之處，是圓盤下為24K黃金底座。



2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話，圖為蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）送贈的玻璃雕像。（Getty）

特朗普更計劃籌集2億美元，資助白宮興建可容納650名賓客的新宴會廳。內裡將擺放金色吊燈以及金色椅子，可謂延續這種金光璀璨的風格。

美國白宮7月31日宣布，美國總統特朗普和他的私人捐助者將斥資約2億美元，在9月開工擴建白宮東翼，打造成一個「精緻風」宴會廳。根據白宮官網，該宴會廳的完成效果圖看上去金碧輝煌。（白宮網站）

除了特朗普愛黃金外，其實一般市民同樣愛黃金。不單止愛上從黃金散發的光茫，最愛是黃金的升值功能。在踏入2025年後，黃金累計升幅接近40%，表現遠勝港股及美股表現。

鮑威爾將減息 成金價攀升動力

為何金價在今年內，出現接近4成升幅？特朗普這位愛金之人，可以說是接推手。一方面重新上任以來，發動關稅戰，針對貿易伙伴徵收巨額關稅，觸發投資者將資金泊入包括黃金等，具有避險功能的貴金屬資產。

圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

另一方面，特朗普連番對聯儲局施壓，促使外界對聯儲局重啟減息的預期不斷升溫。聯儲局主席鮑威爾，早前出席全球央行年會時更大改口風，加強投資者對當局在本月重啟減息的信念。就算黃金本身屬無利息收益資產，在即將減息前題下，投資者願意將資金投放入黃金等貴金屬資產。所以黃金投資者，能夠在今年內享受近4成回報，一定不要忘記多謝特朗普。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

由於黃金屬無利息收益資產，因此在大多數時間，金價走勢與利率走勢呈相反方向。就以2022年為例，當年聯儲局為壓抑因俄烏戰火爆發後，出現的高通脹走勢，自當年5月起連番加息，金價隨即向下。至同年10月初，即大約5個月時間金價累跌11%。直至年底時，外界預期聯儲局的加息周期即將結束，推動金價重拾升勢。先於2023年，再度升穿2,000美元，更在今年首次突破3,000美元，近期金價已衝破3,700美元。

隨著市場人士預期美國聯儲局即將減息，已為金價上揚帶來動力。至於觸發近期金價升勢火上加油的原因，是美國法院於8月29日裁定，特朗普再度上任以來頒布的大部份關稅措施，包括「對等關稅」屬不合法。不過，容許相關關稅措施維持至10月14日，以便特朗普政府提出上訴。有關消息，促使外界對美國政府財赤惡化的憂慮，美國國債價格回落，30年國債孳息率更一度再次接近5厘。

憂美政府財赤惡化 投資者沽債買金

由於市場人士擔心，美國政府有財赤惡化危機，因此投資者再資金泊入黃金，成為近期金價首次升穿3,700美元動力之一。除了美國聯儲局即將減息，以及對美國政府財赤惡化等憂慮，成為推動金價上揚動力外，近年環球多國央行持續增持黃金，同樣有助金價攀升。

世界黃金協會指出，在今年第二季全球黃金需求達到1,249噸，按年增長3%。若以價值計算，總值1,320億美元增長45%兼且創新高。協會指出在季內，全球中央銀行增加黃金儲備166噸，同時指出各經濟體中央銀行，仍然是全球黃金需求重要支柱。雖然購買黃金步伐放緩，但是對中央銀行購買黃金需求。前景仍然樂觀。

另有專注於報道金融與大宗商品的媒體指出，央行需求在推動黃金市場上升勢頭，和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用。同時引述策略師科斯塔（Tavi Costa）編匯的數據，指出這是自1996年以來，央行儲備中的黃金持有量，首次超過美國國債。

報道又引述分析師指出，即使在需求連續3年創下紀錄後，官方儲備仍有很大的成長空間。報道亦引述分析員認為，美國政府的經常帳和財政赤字，危及了美元作為世界儲備貨幣地位。

大行紛紛唱好 高盛及摩通料見4000美元

有策略師指出，如果美元和美國國債繼續貶值，所有央行都將被迫購買黃金，以保護其貨幣購買力。在利率即將下降等因素加持下，目前市場人士對金價前景相當樂觀，多間券商給予的目標價，甚至有券商預期，明年有機會觸及4,000美元。

2025年6月19日，瑞士蘇黎世，瑞士銀行（UBS）的標誌出現在瑞銀集團一家分行外。（Reuters）

瑞士銀行策略師指出，基本預測是金價在未來幾個季度，將繼續創下新高，同時指出較低的利率環境﹑疲軟的經濟數據﹑持續上升的宏觀不確定性，和地緣政治風險，增強了黃金作為投資組合多元化工具的角色。瑞士銀行指出，有意投資黃金的投資者，在資產組合中黃金可以佔約5%。

瑞士銀行於最新報告內，將今年底的金價目標上調300美元至3,800美元，同時將明年中期的金價目標上調200美元至3900美元。因為預期美國聯儲局將放鬆貨幣政策以及減息和地緣政治風險，導致美元轉弱。

摩根士丹利於報告中指出，聯儲局啟動減息周期美元持續走弱，加上資金從交易所買賣基金（ETF）資金，以及實物黃金需求復蘇等多項利好因素支持下，將金價第4季目標定於3,800美元。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

摩根大通的分析師表示，若聯儲局減息幅度符合預期，甚至超出預期。應該會促使資金，進一步流入黃金ETF，從而推動金價至今年底達到約3,675美元。在此基礎上金價在明年第2季，觸及4,000美元，明年底有望飆升至4,250美元，特別特朗普政府成功罷免聯儲理事庫克的話。

另一券商高盛看法更加進取，指出一旦聯儲局獨立性受損，可能導致通脹升溫﹑股票及長債價格下跌，並削弱美元作為儲備貨幣地位。相比之下，黃金不是一種依賴制度信任的價值儲存手段。高盛同時提出金價多個可能走勢，其基線預測為是明年中時，可以觸及4,000美元，在尾部風險情景下可以升至4,500美元。若果有1%由私人持有的美債轉為黃金，屆時金價有可能高見5,000美元。因此，黃金成為高盛在大宗商品領域中，最看好的長期投資工具。

策略師﹕白銀價被低估 或見50美元

隨著金價持續攀升，白銀等其他貴金屬價格同樣上揚。白銀價格在今年內升幅更超越金價，升幅超過40%。策略師施耐德（Michele Schneider）指出與金價比較，目前白銀價格被低估，她亦指出在全球能源轉型背景下，白銀已成為關鍵金屬。

她進一步指出白銀價格前景，在於與金價的比例。目前金價對白銀價格比率為86倍若有關比率跌至80以下，白銀價格將會攀升至50美元的歷史新高。

摩根士丹利則坦言，對白銀看法相對謹慎，目前維持給予目標價40.7美元。不過認為白銀的價格潛力將會超出預期。

藍籌紫金獲點名唱好 分拆旗下業務上市

紫金礦業集團有限公司的標誌。（Reuters）

另一方面，金價多次創下新高，亦帶動金礦股上揚。其中招金（1818）﹑靈寶黃金（3330），甚至日前宣布以折讓9%配股，以籌集39億元還債的中國黃金（1787）紛紛獲得投資者追捧。藍籌股紫金（2899）更獲得兩間券商唱好。

滙豐環球研究日前發表報告，將紫金H股目標價上調18%至27.3元，維持給予「買入」評級。紫金A股最新目標價為27.4元人民幣，調高幅度為18.6%。

滙豐環球先指出，紫金受惠於金價上升，以及銷量增加，第二季業績按年多賺49%，同時引述紫金指出，預料全年銅礦及黃金成本升幅，分別控制在5%至8%。並且預期加納項目，及新疆紫金金礦項目的黃金成本，未來有下降空間。滙豐環球看好紫金，穩步推進擴產計劃，預料從2024年至2027年期間，紫金的盈利年複合增長率約17%；預期黃金業務毛利貢獻持續提升，以及受惠於潛在減息帶動金價上揚，及產量增加。

摩根大通指出，紫金為中國原材料行業首選，指出公司盈利增長強勁，維持「增持」評級，目標價為28元。

此外紫金亦計劃分拆，從事黃金勘查及開採等業務的紫金黃金國際。《IFR》更引述消息人士指出，紫金黃金國際的集資額，由原來的20億美元，調高至30億美元。