恒生上半年偵測逾1200宗詐騙　改編名曲揭流行騙局　王敏德等主唱

近年政府至商界致力推廣防騙教育。其中，恒生銀行「防騙」別開生面，邀請四位在影視界以「惡人」形象深入民心的演員—王敏德、鄭子誠、張建聲及沈震軒，組成「恒生防騙大惡隊」，演唱改編廣東歌 《騙徒不勝》，透過全新歌詞揭示各種流行騙局，向大眾傳遞「保持淡定 騙徒不勝」的防騙訊息，讓防騙訊息更融入市民日常生活。

該行執行董事兼行政總裁施穎茵今日﹙6日﹚聯同香港金融管理局(「金管局」)助理總裁(銀行監理)朱立翹、助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏於中環街市地下中庭主持「恒生防騙大惡隊 成軍新歌發佈會暨首次粉絲見面會」，呼籲公眾小心騙徒。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵。

施穎茵表示:「作為香港最大的本地銀行，恒生一直以『科技』及『人手』雙重防線,與金管局、警方及業界緊密合作，共同打擊騙案。在『科技』方面，我們透過人工智能(AI)實時監測可疑交易及調查詐騙，今年上半年，恒生偵測超過 1,200 宗詐騙個案，偵測率按年上升接近兩倍，成功保障客戶資金共約港幣二億元。」此外，恒生亦透過不同的保安措施，包括比對客戶的數碼足跡(e-banking footprint)與行動模式(behaviour)，保障客戶。另外，恒生早前亦成立了全香港首個「防騙專員團隊」,超過 30 人的團隊當中，有超過一半是有豐富銀行經驗的退休人士。團隊已進駐全港多區分行，為客戶提供即時防騙建議。在七月至八月期間，已成功幫助逾 420 位客戶避免受騙，當中更成功攔截一宗涉及高達港幣一百萬的騙款。

「恒生防騙大惡隊」演繹的防騙歌曲《騙徒不勝》，改編自經典流行曲《戰無不勝》，由著名填詞人梁栢堅操刀。歌詞內容涵蓋現今社會常見的詐騙手法,包括網絡釣魚、投資騙局、網購詐騙及虛擬情騙,為大眾提供實用的防騙貼士。