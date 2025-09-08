香港寬頻高層大洗牌　楊主光辭任　「新主」中移動4人入局

香港寬頻(1310)賣盤予中移動香港後，宣布董事會及管理層變更，並已於9月5日起生效。

楊主光辭任公司執行董事、執行副主席、集團行政總裁、提名委員會成員，以及環境、社會及管治委員會成員。

董事會方面，香港寬頻指，為進一步完善公司治理結構、強化董事會領導職能，以支持香港寬頻的長遠發展，作出調整，凌浩獲委任為執行董事兼董事會主席，並出任提名委員會主席。鍾郝儀卸任董事會主席及提名委員會主席職務，並不再擔任審核委員會成員。她將繼續擔任獨立非執行董事及提名委員會成員，並獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

李昕獲委任為執行董事、提名委員會成員及風險委員會主席。雷立群獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。羅偉民獲委任為非執行董事及審核委員會成員。鍾潔儀不再擔任風險委員會成員。張明明不再擔任薪酬委員會成員及卸任風險委員會主席職務，惟將繼續擔任風險委員會成員。

凌浩現為中國移動香港有限公司董事長，他表示，深感榮幸獲委任為香港寬頻董事會主席。將與董事會及管理團隊攜手共進，監督公司業務發展，開啟新篇章，共同為香港繁榮及國家發展作出貢獻。

李昕接任集團行政總裁。李昕現為中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁。李昕表示，深感榮幸獲此重任。在祖國的堅實支持下，將秉持香港寬頻現有的成功基礎，把握時代機遇，帶領公司邁步向前，實現創新突破。