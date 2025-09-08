基金公會行政總裁黃王慈明10月底退休　過渡期間委任外部顧問

香港投資基金公會（基金公會）宣布，該公會行政總裁黃王慈明﹙Sally﹚將今年10月31日正式榮休。

公會指出，黃王慈明在任期間矢志推動香港資產管理業發展。除了領導基金公會積極與監管機構、傳媒及業界持份者緊密合作，共同推動互惠基金市場及強制性公積金（強積金）計劃的發展，她亦不遺餘力推動投資者教育及行業研究，為業界發展及創新注入動力。

李錦榮出任顧問 保過渡平穩順利

為確保過渡平穩順利，基金公會委任李錦榮(Bruno Lee)為顧問，自今日﹙8日﹚起生效。李錦榮為BIG Family Limited創辦人，在資產及財富管理業擁有逾三十年的豐富經驗，曾於多家環球金融機構擔任區域管理層要職，並曾兩度出任基金公會主席。

公會補充，李錦榮將與基金公會行政委員會及辦事處緊密合作，於過渡期提供策略性指導。行政委員會的領導架構維持不變。在李錦榮及辦事處的支持下，行政委員會將繼續引領基金公會的策略方向。同時，行政委員會已展開正式程序，物色行政總裁的繼任人選。

黃王慈明︰有幸見證業界蓬勃發展

基金公會主席余振聲表示：「我謹代表基金公會，衷心感謝Sally三十多年來的領導及貢獻，令基金公會發展成為今日備受尊崇的機構。同時，我們非常高興能邀得Bruno加入。我們相信憑藉他豐富的業界經驗及獨到見解，定能引領基金公會邁向新的階段。行政委員會將致力確保過渡平穩順利，繼續服務會員公司及業界同仁。」

黃王慈明表示：「在基金及資產管理業經歷蛻變及轉型的時代，我能夠帶領基金公會，深感榮幸。在過去逾三十載，有幸見證業界的蓬勃發展，並不斷創新及成長進步，我為我們的共同成就感到無比自豪。退休在即，我深信基金公會在行政委員會的領導、辦事處同事的全力支持，以及Bruno的寶貴指導下，將續創佳績。我衷心感謝政府、監管機構、會員、同事、媒體，及眾多合作夥伴多年來的信任、睿智建議及寶貴支持。」